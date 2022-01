Hottwil Betrunken und ohne Führerausweis: Junge Autofahrerin verursacht Frontalkollision Zwischen Hottwil und Wil hat sich am Montagabend ein Autounfall ereignet. Die Verursacherin war betrunken unterwegs. An beiden Autos entstand Totalschaden.

In einem Mitsubishi war eine 42-jährige Frau am Montagabend in Richtung Wil unterwegs, als sie auf die Gegenfahrbahn geriet. Dabei kollidierte sie frontal mit einem entgegenkommenden Mercedes. Gemäss Angaben der Aargauer Kantonspolizei hat sich der Unfall um 17.20 Uhr ereignet.

Beide Lenkerinnen wurden beim Unfall leicht verletzt. Kapo AG

Die Strassenrettung der Feuerwehr musste die 42-Jährige aus ihrem demolierten Wagen bergen. Da der Verdacht auf schwere Verletzungen bestand, forderte die Ambulanz einen Rettungshelikopter an. Dieser flog die Frau ins Spital. Dieses konnte sie noch am Abend wieder verlassen.

Hingegen zeigte sich, dass sie mit Führerausweisentzug belegt war und unter Alkoholeinfluss stand. Daher ordnete die Staatsanwaltschaft Rheinfelden-Laufenburg eine Blutprobe an.

Eine Ambulanz brachte die Lenkerin des anderen Wagens zur näheren Untersuchung ins Spital. An beiden Autos entstand Totalschaden. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten blieb die Strasse bis gegen 20 Uhr gesperrt. Die Feuerwehr leitete den Verkehr örtlich um.

