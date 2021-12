Hornussen «Man darf die Zähne auch mal zeigen»: George Winet tritt als Ammann ab Mit dem Start der Fusionsgemeinde Böztal Anfang Jahr endet die Zeit von George Winet als Gemeindeammann von Hornussen. Im Interview verrät er, was ihn ärgerte, was er gelernt hat und was er seinen Nachfolgern rät. Und er mahnt: «Es ist noch lange nicht so, dass, wenn der Kanton ‹kusch› sagt, man dann auch kuschen muss.»

George Winet, Gemeindeammann von Hornussen, tritt Ende Jahr ab. Thomas Wehrli (19. Januar 2017)

George Winet, verheiratet, Unternehmer und Vater zweier Kinder. Seit 2014 ist er Gemeindeammann in Hornussen. Mit dem Start der neuen Gemeinde Böztal am 1. Januar endet seine Amtszeit. Ein Blick zurück.

Was war der Auslöser, dass Sie in die Politik eingestiegen sind? Hatten Sie bereits Erfahrungen mit Politik?

Politische Erfahrung? Nein, keine. Allerdings haben mir meine Erfahrungen als Unternehmer sehr geholfen. Der Grund war, dass die Gemeinde kurz vor der Zwangsverwaltung durch den Kanton stand, weil niemand für das Amt gefunden werden konnte.

Was wollten Sie persönlich erreichen, was waren Ihre Ziele?

Vorstellungen, was das Amt beinhalten würde, hatte ich nicht, auch nicht über den Zeitaufwand. Dieser war dann doch um einiges höher als erwartet. Die Gemeindeautonomie zu erhalten und selbst etwas beitragen zu können, war mir wichtig. Ich wollte einiges besser machen.

Wie erfolgte für Sie der Start als Neuling in Politik und Verwaltung?

Es gab einen mehrtägigen Einführungskurs, aber das Feld der Gemeindearbeit ist so breit gefächert, dass selbst dieser Kurs nicht alles abdecken konnte. Es fing bei der Wasserversorgung an und ging über Müllabfuhr, Abwasser, Strassenbau, Kindesschutz, Nachbarschaftsstreit, Sozialhilfe, Finanzwesen, Umweltschutz, Hochbau, Tiefbau, Regionalplanung bis zu Verkehrsplanung, Leitlinien für die Gemeinde und deren zukünftige Ausrichtung, Baugesetze, und da ist noch lange nicht alles aufgezählt. Die wichtigen Themen Arbeitsweise, Kommunikation, Führung und Organisationsentwicklung wurden zu meinem Bedauern sehr stiefmütterlich behandelt.

Welches waren die mit Ihrem Amt verbundenen Herausforderungen?

Kritik verbreiten ohne Sachbezug: So wurde beispielsweise in einem Zeitungsartikel erwähnt, dass der Gemeindeammann unsachlich sei. Solche Bewertungen wirken lange nach, und ich habe das als geschäftsschädigend empfunden. Etwas seltsam fand ich den Umstand, dass öfters Personen ärgerlich auf mich waren, die ich weder dem Namen nach noch nach deren Gesicht kannte. Sehr viel stammte bei denen vom Hörensagen und von Informationen über Vielecke; diese verlieren oft ihren Wahrheitsgehalt oder deren Realitätsbezug.

Was haben Sie daraus gelernt?

Natürlich ist durch das Kommunikationskonzept vorgegeben, dass alle Verfügungen, auch die so nicht geschätzten, vom Gemeindeammann unterschrieben werden. Da kam es doch des Öfteren vor, dass dies jemand persönlich nahm. Dabei lernte ich, dass Aufklärungsarbeit oft mehr schadet, als nützt, also dass es dann eher als bekennendes Unrechtsempfinden unsererseits gewertet wird denn als Vermittlungsversuch. Einige hatten auch die Grundeinstellung, dass ich deren Angestellter sei und sie eigentlich der Chef. Das ist insofern richtig, dass das Kollektiv, also der Souverän im Ganzen in der Tat das oberste Organ der Gemeinde ist, nicht jedoch das Individuum als einzelnes. Ich suchte, wenn immer möglich, das Gespräch, um eine Basis für ein gegenseitiges Verständnis zu schaffen.

Was motivierte Sie?

Die Tätigkeit ist unbestritten sehr interessant, man sieht hinter die Kulissen, sieht all die Zusammenhänge in der Politik, und man lernt auch, dass man als Gemeinderat sehr viel Macht hat, viel mehr als man bei Amtsantritt glaubte. Nicht als Macht gegenüber einem Mitbürger, sondern gegenüber anderen Behörden. Es ist noch lange nicht so, dass, wenn der Kanton «kusch» sagt, man dann auch kuschen muss. Man darf da auch mal Zähne zeigen. Leider geht dieses Bewusstsein jedes Mal bei Amtswechseln verloren.

George Winet ist Vater zweier Kinder – sie mussten in den vergangenen Jahren auf gemeinsame Zeit verzichten. Maria Bobrova

Welche Bedeutung und Auswirkungen hatte Ihr Amt auf Familie und Freunde?

Vor allem Verzicht. Verzicht auf gemeinsame Zeit.

Kennen Sie Ihren Arbeitsaufwand in den zwei Amtsperioden Ihrer Tätigkeit für das Allgemeinwohl? Trifft die Schätzung von 1200 Stunden pro Jahr zu?

(überlegt) Der Zeitaufwand kommt hin, sofern man nicht «heisse Themen» hat wie beispielsweise Deponien – dann kann es durchaus mehr werden. Ich konnte viele neue Personen und Institutionen kennen lernen.

Wie sehen Sie die künftige Entwicklung in Gemeindeautonomie, Politik, Demokratie und Verwaltungsführung? Gibt es in der Zukunft das Milizsystem in der politischen Führung noch?

Das Milizsystem abzubauen, halte ich für sehr gefährlich, siehe unser nördlicher Nachbar. In der Führungs- und Verwaltungsstruktur fehlen überall Fachkenntnisse, Kompetenzen und Bezug zur Realität. Klar ist, je grösser diese Strukturen werden, umso mehr verliert der «Dorfkönig» seine Macht. Je nach Dorfkönig ist das gut, oder eben auch nicht. Fakt ist, wann immer ein Unternehmer eine Gemeinde leitet, umso erfolgreicher wird diese sein. Ich kenne einige fähige Personen in unserer Gemeinde, die sich am Ende doch nicht für das Amt entschieden haben, gerade weil sie ein eigenes Geschäft haben. Zu schnell kommt da der Vorwurf «Südeckeli Sühäfeli», also der persönlichen Begünstigung auf, statt froh zu sein, einen erfolgreichen Geschäftsmann als Kapitän am Steuer zu haben.

Wenn Sie an Ihre Nachfolger oder andere neue Einsteiger denken – welche Worte geben Sie ihnen mit?

Mich ärgern immer jene, welche die Faust im Sack machen oder am Stammtisch alles besser wissen, selber aber nie in ein Amt gehen wollen. Oder jene, die im Amt waren und ihre eigenen Versäumnisse dann von den Nachfolgern gelöst haben wollen. Jene, die es wagen, lernen viel. Es ist interessant, aber Dank darf man nicht erwarten, schliesslich wurde das ja vorausgesetzt. Am Ende habe ich einen Erfahrungsschatz, den ich nicht missen möchte. Und die Befriedigung, dass vieles, das ich vorhergesehen habe, auch so eingetroffen ist. Bei dem einen oder anderen dauert es noch bis zur Erkenntnis, aber da arbeitet die Zeit für mich.

Und Tipps?

Berücksichtigt die bestehende Kultur der Gemeinde sowie den Organisationsgrad der Behörden und deren Verwaltungen. Dabei ist es relevant, dass Behörden und Verwaltungen eine hohe Fachkompetenz besitzen. Schafft ein gutes Arbeitsumfeld und bezieht das Volk – das heisst alle Einwohnenden – mit ein. Tut Gutes und kommuniziert.