Hornussen Fahrer muss entgegenkommendem Fahrzeug ausweichen und verunfallt – Polizei sucht Zeugen Weil er einem entgegenkommenden Wagen ausweichen musste, prallte ein Automobilist am Donnerstag Abend bei Hornussen gegen eine Stützmauer. Der andere Lenker fuhr weiter und wird gesucht.

(kob) Ein 19-Jähriger ist am Donnerstagabend bei einem Ausweichmanöver verunfallt. Er fuhr kurz vor 22 Uhr in einem blauen Audi auf der Zeiherstrasse von Zeihen in Richtung Hornussen, wie die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung schreibt. Laut eigenen Angaben kam dem jungen Mann dabei ein Auto entgegen, das halb auf seiner Fahrbahn fuhr. Um die drohende Kollision abzuwenden, sah sich der 19-Jährige gezwungen, nach rechts auszuweichen, und prallte gegen eine angrenzende Stützmauer.

Der 19-Jährige blieb unverletzt. An seinem Wagen entstand jedoch beträchtlicher Schaden.

Die Person am Steuer des unbekannten Wagens war inzwischen unbekümmert in Richtung Zeihen weitergefahren. Angaben über dieses Auto liegen nicht vor. Die Kantonspolizei in Frick (Telefon 062 871 13 33) sucht diese Person und Augenzeugen.