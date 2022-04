Hornussen Für grosse Überbauung am Müliberg: Gemeinderat teilenteignet Eigentümerin – und erhält vom Bundesgericht recht Die Eigentümerin einer Strassenparzelle in Hornussen sollte ein Teilstück davon abtreten. Dies, damit eine geplante Überbauung am Müliberg erschlossen werden kann. Die Frau wehrte sich allerdings durch sämtliche gerichtliche Instanzen gegen den entsprechenden Gestaltungsplan – und kassierte nun vor dem Bundesgericht eine Niederlage.

In Hornussen – seit 2022 Ortsteil der Gemeinde Böztal – ist ein Rechtsstreit um den Gestaltungsplan Müliberg entbrannt, der sich bis vors Bundesgericht zog. Dennis Kalt / Aargauer Zeitung

Rund um den Gestaltungsplan Müliberg in Hornussen ist ein Streit entbrannt, der sich durch alle juristischen Instanzen gezogen hat. Das Bundesgericht hat nun unlängst mit seinem Urteil (1C_586/2020) das letzte Wort gesprochen.

Auf der einen Seite steht der Gemeinderat, der den Gestaltungsplan Ende 2018 beschlossen hatte. Auf der anderen Seite eine Eigentümerin einer Strassenparzelle, die gegen deren «Teilenteignung zu Erschliessungszwecken», wie es der Gestaltungsplan vorsieht, vorging.

Gemäss Gestaltungsplan Müliberg soll die künftige Überbauung mit maximal 21 Wohneinheiten durch eine Verbindungsstrasse zwischen dem Mülibergweg im Westen und dem Geerenweg im Osten erschlossen werden. Die Einmündung der geplanten Verbindungsstrasse ist dabei auf Höhe der Strassenparzelle der Beschwerdeführerin vorgesehen.

Gestaltungsplan gilt als Enteignungstitel

Der Gestaltungsplan sieht vor, dass dazu ein Teilstück der Parzelle der Beschwerdeführerin «an die Gemeinde abzutreten ist» und diese «falls nötig enteignet werden kann». Im Plan wird dabei ausdrücklich auf das Enteignungsrecht und den entsprechenden Paragrafen im kantonalen Baugesetz hingewiesen, «wonach Erschliessungs- und Gestaltungspläne als Enteignungstitel gelten».

Das Bundesgericht hält in seinem Urteil denn auch fest, dass der Gestaltungsplan in das durch die Eigentumsgarantie geschützte Grundeigentum der Beschwerdeführerin eingreife. In den Erwägungen heisst es:

«Der Eingriff ist daher nur rechtsmässig, wenn er auf einer genügenden Grundlage in einem formellen Gesetz beruht und im öffentlichen Interesse sowie verhältnismässig ist.»

Die Beschwerdeführerin bestreitet zwar nicht, dass der Eingriff auf einer genügenden formellgesetzlichen Grundlage beruht. Aber mangle es an einem ausreichenden öffentlichen Interesse. Zudem sei der Eingriff für eine hinreichende Erschliessung des Gestaltungsplangebiets nicht erforderlich und ihr nicht zumutbar.

In seinen Erwägungen rekurriert das Bundesgericht auf die Vorinstanzen, also das Verwaltungsgericht und das kantonale Department für Bau, Verkehr und Umwelt. Diese bewerten die konkret geplante Erschliessung, die weitestmöglich auf bereits bestehende Strassen zurückgreife, «als landsparend und insofern auch umweltschonend und wirtschaftlich sowie als zweckmässig und optimal auf die geplante Überbauung und deren bauliche und landschaftliche Umgebung abgestimmt».

Öffentliches Interesse überwiegt

So bestünde angesichts dieser Qualitäten an der vorgesehenen Erschliessung auch ein öffentliches Interesse, das die dafür notwendige Inanspruchnahme eines Teils der Strassenparzelle der Beschwerdeführerin rechtfertige. Im Urteil vom Bundesgericht heisst es dazu, die Beschwerdeführerin mache weder rechtsgenüglich geltend noch lege sie entsprechend dar, warum hier ein öffentliches Interesse nicht gegeben sei.

Weiter kommt das Bundesgericht zum Schluss, dass der Beschwerde auch aufgrund einer fehlenden Erforderlichkeit der Erschliessung oder einer mangelnden Zumutbarkeit für die Beschwerdeführerin nicht stattgegeben werden könne. Dazu heisst es im Urteil:

«Die Vorinstanz hat festgehalten, die Nachteile, die durch den strittigen Eigentumseingriff entstünden, seien in der Berücksichtigung der gesamten Umstände nicht als gravierend einzustufen.»

Insgesamt fielen sie weniger ins Gewicht als die raumplanerischen und verkehrstechnischen Vorteile der geplanten Erschliessung.