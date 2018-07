Auch die «Hopp Schwiiz»-Rufe, die nach dem Rückstand im Zelt aus einigen Kehlen ertönten, änderten nichts daran, dass der Nati der ersehnte Ausgleich bis zum Schlusspfiff versagt blieb. Die Enttäuschung war gross: Während viele sofort den Weg nach Hause antraten, fachsimpelten noch einige bei einem Bier, woran es denn gelegen habe. Sie einigten sich schlussendlich darauf, dass es die Schweizer Equipe mit dieser Leistung gegen Schweden einfach nicht verdient habe, in den Viertelfinal einzuziehen.

Bis zum letzten Platz besetzt

Unsicher waren sich die Veranstalter des Public Viewing, ob das Zelt denn auch einigermassen voll werden würde. Eine halbe Stunde vor dem Anpfiff befanden sich lediglich 20 Zuschauer im WM-Zelt. Doch viele Fussball-Fans haben sich an diesem Tag freigenommen oder früher Feierabend gemacht. Schlussendlich, rund zehn Minuten vor dem Anpfiff, war das Zelt bis auf den letzten Platz gefüllt.

Während rund 150 Zuschauer die Partie auf der grossen Leinwand verfolgten, feuerten knapp 100 Zuschauer die Schweizer Nati ausserhalb des Zeltes an. Dort waren unter anderem an einer kleinen Stehbar mehrere Monitore aufgebaut. Bei rund 250 Zuschauern hatten die Helfer, die am Grill, Racletteofen und an der Getränkeausgabe standen, besonders in der Halbzeitpause alle Hände voll zu tun. «Ist das Ergebnis nicht gut, dann doch zumindest das Essen», meinte ein Fan.

«Die Entschlossenheit hat gefehlt»: