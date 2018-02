Die Idee wäre eigentlich wunderbar. Anstatt zum Grossverteiler zu fahren und sich dort mit Lebensmitteln einzudecken, die zuvor um die halbe Welt geschippert wurden, kauft man sein Gemüse, seine Eier und sein Fleisch direkt beim Bauern. Da weiss man, was man hat. Zumindest als Kunde. Denn die Landwirte wissen oft nicht, ob und wie viel Geld am Ende des Tages in der Kasse ist. Immer wieder sorgen Diebe für Ärger.

Einer erlangte erst vor wenigen Tagen fragwürdige Berühmtheit im Internet. In einem Video mit über 135'000 Klicks, das ein Landwirtepaar aus Lupfig auf Facebook gestellt hat, ist ein Mann zu sehen, der sich an der Kasse des Hofladens bediente. Nachdem er das Geld eingesteckt hatte, nahm er noch ein paar Naturalien mit. Der Dieb konnte mittlerweile enttarnt werden und hat eine Anzeige am Hals.