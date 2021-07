Hochwasser Sandsäcke an den tiefsten Stellen der Gemeinde: So trotzt Wallbach dem Rheinhochwasser Die orangenen Beaver-Hochwasserschutzschläuche am Rheinufer zu verlegen, darauf hat das Regionale Führungsorgan Unteres Fricktal verzichtet. Sandsäcke sollen die bis zu 3300 Kubikmeter Wasser pro Sekunde, die den Rhein abwärts rauschen, davon abhalten, in die Fricktaler Gemeinde einzudringen.

In Wallbach wurden aufgrund des Rheinhochwassers Sandsäcke verlegt. Feuerwehrkommandant Daniel Grüter beobachtet die Lage Hans Christof Wagner

Das Regionale Führungsorgan Unteres Fricktal hat sich in der Nacht auf den Freitag dazu entschieden, auf die Verlegung der orangenen Beaver-Hochwasserschutzschläuche am Wallbacher Rheinufer zu verzichten. Christoph von Büren, Chef des Regionalen Führungsorgans, sagt: «Um 10 Uhr am Morgen hatten wir mit 3300 Kubikmeter Wasser pro Sekunde den höchsten Stand. Einen solchen Pegel können wir auch ohne die Beaver gut im Griff halten.»

Die Feuerwehr Unteres Fischingertal hat dennoch Massnahmen getroffen - neben der Verlegung von Sandsäcken wurden auch sämtliche Spazier- und Wanderwege entlang des Wallbacher Rheinufers gesperrt.