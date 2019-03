Dem Hochwasser in Wallbach wollen Bund, Kanton und Gemeinde mit dem Bau einer neuen Schutzmauer und einem mobilen Dammbalkensystem begegnen. Das gaben die Beteiligten am Donnerstagabend an einer Informationsveranstaltung bekannt. Im gleichen Zuge soll das Rheinufer renaturiert und die Promenade aufgewertet werden. Auch die Sanierung der Rheinstrasse wurde vorgestellt.

Gemeindeammann Paul Herzog zeigte sich überzeugt, dass der Ort durch die Umsetzung des Projekts eine schönere Uferpromenade bekomme. Markus Zumsteg von der Abteilung Landschaft und Gewässer beim Kantonalen Departement Bau, Verkehr und Umwelt (BVU) moderierte die Veranstaltung. Er führte Bremgarten an der Reuss als Beispiel für die geplanten Hochwasserschutzmassnahmen an. Die Notwendigkeit verdeutlichte Feuerwehrkommandant Daniel Grüter anhand der Häufigkeit der Notfalleinsätze der Feuerwehr Unteres Fischingertal in den vergangenen Jahren.