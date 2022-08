Hochrhein «Mit Flickschusterei kommen wir nicht weiter»: Mit schwerem Gerät wird die «Laufenburger Acht» in Stand gesetzt Nachdem ein Sturm zur Teilsperrung des Erlebnisrundwegs führte, laufen seit 8. August die Arbeiten zur Instandsetzung. Ende nächster Woche wird eine Treppe aufgebaut. Der Beton dafür muss mit dem Helikopter auf die beengte Baustelle herabgelassen werden.

Seit dem 8. August laufen die Arbeiten für die Instandsetzung der «Laufenburger Acht». Bild: Horatio Gollin / Aargauer Zeitung

Die Instandsetzungsarbeiten im gesperrten Abschnitt des Erlebnisrundwegs «Laufenburger Acht» sind am Laufen. Ende nächster Woche soll die neue Treppe erstellt werden. Der Beton dafür muss mit dem Helikopter auf die beengte Baustelle herabgelassen werden.

Erst vor kurzem war der Erlebnisrundweg mit 17 Erlebnisstationen eröffnet worden, als ein vom Sturm umgerissener Baum Ende Juni zu einer Teilsperrung auf Schweizer Seite zwischen dem Gartenweg und dem Wasserkraftwerk führte.

Beim Fallen riss der morsche Baum noch zwei weitere Bäume und einen Teil des Weges mit. Zudem wurde die dortige Treppe durch das Wurzelwerk der Bäume in Schieflage gehebelt, erklärt Ueli Imfeld, Bauleiter der mit der Instandsetzung beauftragten Firma Gasser aus Lungern. In der Folge musste der Abschnitt des beliebten Rundwegs gesperrt werden.

Treppe wird nächste Woche aufgebaut

Das Rheingrundstück gehört zwar dem Kanton, aber für den Unterhalt im Konzessionsgebiet des Kraftwerks ist das Energieunternehmen Energiedienst (ED) zuständig. ED beauftragte die auf Felsarbeiten und Hangsicherungen spezialisierte Firma Gasser mit der Instandsetzung.

Die Arbeiten wurden am 8. August aufgenommen. Imfeld erklärt, dass zunächst die alte Treppe abgerissen wurde, anschliessend wurde der Aushub gemacht, um ein neues Streifenfundament zu erstellen, welches mit Zugankern fünf Meter tief in Boden und Hang verankert wird. Auf dem Streifenfundament wird eine Stützmauer errichtet. Imfeld geht davon aus, dass die neue Treppe dann Ende nächster Woche aufgebaut wird. Aufgrund der beengten Platzverhältnisse am Hang können auf der Baustelle nur zwei Arbeiter eingesetzt werden.

Imfeld erklärt, dass zum Bau der neuen Treppe ein Helikopter den Beton bringen muss, da kein Kran aufgestellt werden kann. Der Betonkübel wird vor Ort entleert und der Helikopter holt die nächste Ladung Beton von der Baustelleneinrichtung im Gartenweg. Insgesamt braucht es aber nur eine überschaubare Menge Beton. Imfeld geht von drei Kubikmetern aus. Bei der Begehung der Baustelle wurde weiterhin entdeckt, dass ein angrenzender Wegabschnitt von Erosion betroffen ist. Imfeld sagt:

«Energiedienst hat sich entschlossen, hier etwas proaktiv zu machen.»

Die betroffene Stelle wird vorsorglich mit Beton ausgespritzt und ebenfalls im Fels verankert.

Rund 120’000 Franken für die Instandsetzung

Für die Instandsetzung des Erlebnisrundwegs investiert ED 120’000 Franken, sagt Elke Zimmermann vom ED Asset Management. «Mit Flickschusterei kommt man hier nicht weiter, da haben wir gesagt, wir machen es solide, sodass es hält und der Weg wieder geöffnet werden kann», meint Zimmermann. Die Gemeinde ist erfreut darüber, dass der Weg wieder in Betrieb genommen wird.

Bei der Verwaltung waren dazu einige Anfragen aus der Bevölkerung eingegangen, erzählt Raffael Weiss von der Bauverwaltung der Stadt Laufenburg und Andrea Baumann, Leiterin der Tourist-Info, ergänzt: «Für uns war es extrem schade, dass die ‹Laufenburger Acht› während der Saison unterbrochen war. Wir freuen uns, dass Energiedienst so prompt reagiert hat.»