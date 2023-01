Hochgebirge Bildungsauftrag im Himalaya: So steht es um den Schulbau des Magdener Vereins Lo-Manthang in einem nepalesischen Bergdorf Im Upper Dolpo an der Grenze zu Tibet liegen die höchstgelegenen, dauerhaft bewohnten Siedlungen der Welt. Ein Verein aus Magden setzt sich dort für die Bildung von Kinder und Jugendlichen ein. Im nächsten Sommer soll ein wichtiges Projekt abgeschlossen werden.

Die Schule in Namdo/Upper Dolpo ist über die Wintermonate stark eingeschneit. zvg

Die nepalesischen Region Dolpo an der Grenze zu Tibet zählen zu den abgeschiedensten der Welt. Zugänglich sind die Siedlungen im Himalaya-Gebirge nur über Pässe von 5000 Metern. In den entlegenen Berggebieten, wo es kaum Regierungs- und nur wenige Privatschulen gibt, setzt sich der Schulverein Lo-Manthang mit Sitz in Magden dafür ein, dass Kinder und Jugendliche eine schulische Grundausbildung erhalten.

Mehr als zwei Jahrzehnte hat Ehrenpräsidentin und Gründerin Sonngard Trindler, 77, aus Magden den Verein präsidiert, bevor im April 2022 Cornelia Pereira Notter ihre Nachfolge antrat. Eines der wichtigsten Projekte des Vereins, so sagt Trindler, sei der Schulneubau in Namdo/Upper Dolpo, der im nächsten Sommer endgültig abgeschlossen werden soll.

Sonngard Trindler, Ehrenpräsidentin und Gründerin des Schulvereins Lo-Manthang. zvg

Einzugsgebiet für mehr als 100 Haushalte

Das Einzugsgebiet der Schule umfasst mehr als 100 Haushalte. Die Schule führt insgesamt acht Klassen. Der Schulweg beträgt für die Schülerinnen und Schüler zu Fuss bis zu 1,5 Stunden. Trindler sagt:

«Die Schule in Namdo ist der einzige Zugang zur Schulbildung und geniesst einen hohen Stellenwert im Dorf und in der Umgebung.»

In der Schule in Namdo lernen die Kinder nicht nur Lesen, Rechnen und Schreiben, sondern auch Nepali, die Amtssprache des Landes – denn im Upper Dolpo wird ausschliesslich tibetisch gesprochen. «Dass die Kinder Nepali lernen, ist besonders wichtig für sie als Bürgerinnen und Bürger des Landes und ist auch Voraussetzung, wenn die Jugendlichen weiterführende Schulen in Katmandu besuchen wollen», weiss Trindler.

Die Schule wurde 2003 gegründet und wird seitdem als halbprivate Schule geführt. Die Regierung stellt derzeit drei Lehrkräfte, der Verein Lo-Manthang sechs Lehrkräfte, die an der Schule nach dem nepalesischen Bildungsvorgaben unterrichten. Aber: «Durch langen Regen im Sommer 2018 und heftige Schneefälle im folgenden Winter wurd die Schule so stark beschädigt, dass keine Reparaturen mehr möglich waren.»

Schulbetrieb im Freien und in Zelten

Der Schulbetrieb konnte im Anschluss nur mühsam aufrechterhalten werden. Die Kinder wurden im Freien oder Zelten unterrichtet, wenn es das Wetter zuliess. Natürlich keine langfristige Lösung. Denn ausser im Sommer ist es auf über 4000 Meter sehr kalt im Upper Dolpo und es kann nicht geheizt werden.

Im Juni 2019 fiel der Startschuss zum Neuaufbau der Schule, die der Schulverein Lo-Manthang anstiess. Rund 300'000 Franken kostet der Wiederaufbau, der vom Verein über Spenden gestemmt wurde. Entstanden sind in einer ersten Phase ein Gebäude mit zwei grossen Klassenräumen, ein Gebäude mit vier kleineren Klassenräumen und eine Health Station für die Krankenschwester. Ab Frühling 2021 wurden drei weitere Klassenräumen sowie ein Toilettengebäude realisiert.

Diesen Sommer wurden die Dachkonstruktionen ausgebessert. zvg

Mängel an den Gebäuden festgestellt

Doch leider musste man im Herbst 2021 Mängel an den neu errichteten Schulgebäuden feststellen, die im Winter zu Folgeschäden am Dach führten. «Wir haben deswegen einen erfahrenen Bauingenieur für die Bauleitung und Reparaturarbeiten beauftragt», sagt Trindler. «Viele Reparaturarbeiten konnten durchgeführt werden.»

Nun ruhen aber die Arbeiten bis zum Frühjahr – dann, wenn die Pässe wieder für die Mulis und Yaks passierbar sind, auf deren Rücken die Baumaterialien zur Schule transportiert werden. Trindler sagt:

«Im Sommer dann soll der Schulneubau endgültig abgeschlossen werden.»

Zu Ende gebracht werden müssen dann weitere Betonsanierungsarbeiten sowie Korrekturen an der fehlerhaften Dachkonstruktionen übriger Gebäude. Die Klassenräume können jetzt aber voll genutzt werden.