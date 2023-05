Historie 200 Armeefahrzeuge auf Station in Sisseln: D-Day Verein führt viertes internationales Treffen durch Rund 440 Personen werden während der Veranstaltung vom 26. bis 28. Mai im Camp in Armeezelten wohnen. Mit einem Konvoi durch das Fricktal will der Verein zeigen, dass die Fahrzeuge noch mobil sind. Das Treffen soll nicht der Verherrlichung dienen, sondern zeigen, mit wie viel Aufwand und Liebe die Geschichte erhalten wird.

So manches historisches Armeefahrzeug wird am vierten internationalen Treffen in Sisseln zu sehen sein. Bild: Nadine Pfeifer (28. 5. 2015)

Der D-Day-Verein Sisseln führt nach sechs Jahren wieder ein Armeefahrzeugtreffen durch. Das erste Internationale Armeefahrzeugtreffen veranstaltete der Verein im Jahr 2014. Hintergrund der ersten Veranstaltung war damals die 70. Jährung der Landung der Alliierten in der Normandie. Zwei weitere Treffen folgten. Doch dann kam die Pandemie, und der Verein war gezwungen, gleich zwei geplante Treffen abzusagen.

Doch nun kann der Verein das Internationale Armeefahrzeugtreffen vom Freitag, 26. Mai, bis Sonntag, 28. Mai, zum vierten Mal durchführen. Aufgrund neuer Konstellationen im Gebiet Grossmatt sah sich der Verein gezwungen, ein neues Gelände für das Armeefahrzeugtreffen zu suchen. Im Sissler Gebiet Innenmatt, hinter dem Restaurant Pinte, ist er fündig geworden.

280 Helferinnen und Helfer im Einsatz

«Die Unterstützung seitens der Behörden und der vielen freiwilligen Helferinnen und Helfer, es sind über das Wochenende rund 280 im Einsatz, haben uns motiviert, diesen Mega-Event erneut durchzuführen», schreibt der Verein in einer Mitteilung. Für die Veranstaltung haben sich rund 90 Gruppen mit über 200 Fahrzeugen angemeldet. Rund 440 Personen werden während der Veranstaltung im Camp wohnen, das unter anderem aus Armeezelten besteht. «Dies beweist uns, dass wir wieder ein tolles Treffen haben werden», heisst es in der Mitteilung weiter.

Eine der Attraktivitäten, so schreibt der Verein, wird die Feldbäckerei sein, welche die Teilnehmerinnen und Besucher mit Brötchen, Brot und leckeren Zöpfen verköstigen wird. Darüber hinaus wird von der Feldbäckerei auch die Armeekäseschnitte zubereitet und angeboten. Aufgrund der engen Platzverhältnisse muss dieses Jahr auf das Laserschiessen mit dem Centurion – einem Panzer – verzichtet werden.

Im Jahr 2017 durfte der Verein den Sissler Flugplatz reaktivieren und mit der Antanov AN-2 Rundflüge anbieten. Beim diesjährigen Treffen wird es solche Rundflüge nicht geben. Auch auf Fallschirmspringer wird der Verein aufgrund der Örtlichkeit und zur Sicherheit der Springer verzichten. «Wir sind aber überzeugt, auch ohne diese zwei sicherlich grossen Attraktionen in diesem Jahr für alle etwa dabei zu haben», schreibt der Verein.

Zur Eröffnung wird der Kriegsgefallenen gedacht

Die Eröffnungsfeier wird von der Musikgesellschaft Eiken musikalisch begleitet. An dieser möchten der D-Day-Verein Sisseln, wie an den vorherigen Treffen, der vielen Opfer des Zweiten Weltkrieg gedenken. Dazu heisst es in der Mitteilung:

«Ein paar Worte sollen uns dabei erinnern, wie sinnlos der Krieg ist und war.»

Denn so solle das Treffen nicht der Verherrlichung des Krieges dienen, sondern zeigen, mit wie viel Aufwand und Liebe die Geschichte erhalten wird. Die angereisten Fahrzeuge werden durch die Besitzer gepflegt und gehegt, damit diese in einem würdigen Rahmen ausgestellt werden können. Am Freitagabend wird eine amerikanische Big Band in der Festwirtschaft für Stimmung sorgen.

Mit einer Ausfahrt, einem Konvoi durch das Fricktal, will der Verein zeigen, dass die Fahrzeuge noch mobil sind. Dabei haben Besucherinnen und Besucher die Gelegenheit, in den alten Armeefahrzeugen mitzufahren. Der Konvoi startet am Samstag, 14 Uhr, durch das obere Fricktal. Um 17 Uhr geben die «Linden Leaf Pipers» ein kleines Platzkonzert.

Im Festzelt bietet der Verein ein kulinarisch breites Angebot an. Für Unterhaltung sorgt dort «Ueli’s Family Band». In einem Armeezelt ist eine Kaffeestube eingerichtet. Auch für Barbetrieb ist gesorgt. (az)