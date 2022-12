Hinter den Kulissen Wie ein Recherchegespräch zu einer Urne führt, die niemand haben will und seit zehn Jahren beim Bestatter steht Berto Biaggi ist Bestatter in Gipf-Oberfrick. Immer wieder kommt es vor, dass eine Urne niemand haben will. Bereits seit über zehn Jahren steht die Urne eines straffälligen Nigerianers bei Biaggi, der aus dem Gefängnis geflohen und im Rhein ertrunken ist. Der nächste Teil der Serie «Hinter den Kulissen».

Berto Biaggi, Bestatter, hat seit zehn Jahren eine Urne bei sich im Bestattungsinstitut. Thomas Wehrli

Es gehört zu meiner täglichen Arbeit als Journalist, alle möglichen Informationskanäle, Twitter-Accounts und Facebook-Gruppen aus der Region auf interessante Storys abzuklappern. Und manchmal gelingt es sogar, so einem Betrüger auf die Schliche zu kommen, wie im Fall eines Users, der auf «Du Bisch von Möhlin, Wenn» Reka-Checks für 950 statt 1500 Franken anbot.

Oft sind es Begegnungen mit Menschen, die unverhofft zu einer interessanten Story führen. So auch beim Artikel «Weshalb Bestatter Berto Biaggi die Urne eines Straffälligen seit zehn Jahren bei sich aufbewahrt».

Das kam so: Mein Arbeitskollege Philipp Herrgen interviewte im Zuge einer Recherche für einen Bestattungsartikel auch Berto Biaggi aus Gipf-Oberfrick. En passant erzählt dieser, dass er seit zehn Jahren auf einer Urne «sitzt», die niemand haben will.

Philipp wird hellhörig, denn das klingt nach einer wirklich spannenden Geschichte. Da er in einem anderen Ressort arbeitet, leitet er die Idee an uns im Fricktal-Ressort weiter.

Ich kenne Berto Biaggi von früheren Artikeln her; einmal war ich mit seinem Vater einen Tag lang für eine Reportage unterwegs und half mit beim Transport von Verstorbenen von zu Hause ins Bestattungsinstitut und von dort ins Krematorium. Die Reportage liegt zwar schon mehr als zehn Jahre zurück, doch ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen. Auch, weil mir das Schicksal eines Neugeborenen damals sehr nahe ging.

Ich rufe Berto Biaggi an und er ist sofort bereit, mir die ganze Geschichte zu erzählen. Wir verabreden uns einige Tage später bei ihm im Institut. Er hat inzwischen die alten Unterlagen hervorgekramt und überreicht mir die Kopien – inklusive einem vor vier Jahren erschienen Artikel über ihn in der AZ. «Nicht, dass Du dann auch so ein Foto von mir veröffentlichst», meint er nur und grinst. Ich muss ihm recht geben, das Foto ist – sagen wir es positiv: nicht eben gelungen und ich verspreche ihm, ihn besser abzulichten.

Die Geschichte, die er mir erzählt, hat dann wirklich alle Ingredienzien für einen guten Artikel. Sie beginnt mit der Bergung eines 25-jährigen Nigerianers, der vor zehn Jahren aus dem Bezirksgefängnis in Laufenburg abgehauen und auf der Flucht im Rhein ertrunken ist, führt über einen Streit darüber, wer die Kremationskosten übernehmen muss – und endet, damit dass Biaggi auch zehn Jahre nach der Kremation des Leichnams die Urne immer noch bei sich zu Hause hat. Weshalb er ihn nicht beisetzt?

«Weil ich das Gefühl habe, dass sich just dann ein Angehöriger meldet, wenn ich die Urne beigesetzt habe.»