Hilfsaktion Nach Erdbeben: Fricker Imbiss spendet Umsatz von drei Tagen an Notleidende in der Türkei Mahmut Suvakci von «Melo Pizza» in Frick hat in seiner einstigen Heimatstadt Adiyaman durch das Erdbeben Angehörige und Bekannte verloren. Sein Schmerz sitzt tief. Doch er lähmt ihn nicht. Er startet von 21. bis 23. Februar eine Hilfsaktion – und will das Geld, das er an diesen Tagen einnimmt, den Hilfsbedürftigen in der Türkei persönlich aushändigen.

Mahmut Suvakci, Betreiber von «Melo Pizza» in Frick, hofft, dass er vom 21. bis 23. Februar möglichst viel Geld für die Erdbebenopfer einnehmen kann. Dennis Kalt

Mahmut Suvakci hat sein Lachen verloren. Wann er es wieder finden wird, ist ungewiss. Zu tief sitzt der Schmerz. Der Schock hallt in ihm immer noch nach. Seit vielen Jahren bereitet Suvakci Kebab, Dürüm und Pizza bei «Melo Pizza» in Frick für die Gäste zu. Vor rund 15 Jahren kam er in die Schweiz aus seiner türkischen Heimatstadt Adiyaman – eine von vielen Städten, in denen die verheerenden Erdbeben vom 6. und 7. Februar Verwüstung, Leid und Tod hinterliessen.

In Adiyaman verloren Tausende ihr Hab und Gut. zvg

Suvakci sitzt an einem kleinen Imbisstisch, beugt sich über sein Smartphone, zeigt Dutzende Bilder von zerstörten Gebäuden und Trümmerhaufen, unter denen Helfer nach Überlebenden suchen. Die Bilder der Zerstörung haben ihm Verwandte und Bekannte aus seiner Heimatstadt geschickt. Suvakci sagt:

«Meine Cousine ist tot, mein Cousin ist tot. Schulkollegen und ein Nachbar, so viele, dich ich noch von früher kannte.»

Als er vom Erdbeben erfuhr, versuchte er sofort, Kontakt zu den Verwandten und Bekannten im betroffenen Gebiet aufzunehmen. Doch es gab zunächst kein Durchkommen. «Die Leitungen waren blockiert. Ich konnte die ersten drei Tage danach nicht schlafen», sagt er. Noch jetzt kreisen seine Gedanken um die Menschen im Erdbebengebiet.

Der Hall der Hilferufe via Whatsapp

Suvakci zeigt auf seinem Smartphone Sprachnachrichten, die ihn über Whatsapp erreicht haben und in denen ihn Menschen um Hilfe bitten. Etwa 30 bis 40 Personen aus Adiyaman haben ihn in den letzten Tagen kontaktiert. «Viele Menschen haben dort alles verloren», sagt Suvakci. Ihr Zuhause, ihr Hab und Gut. Sie stehen mit leeren Händen da. «Es fehlt derzeit an vielen nötigen Hilfsmitteln.»

Das Erdbeben hinterliess eine Spur der Verwüstung in Adiyaman. zvg

Für Suvakci ist klar, dass er helfen muss und helfen wird. So hat sich das Team von «Melo Pizza» entschieden, den ganzen Umsatz vom 21. bis 23. Februar ins Erdbebengebiet zu spenden. «Wir hoffen, dass viele die Aktion unterstützen und in diesen drei Tagen bei uns zum Essen kommen oder etwas zu essen bestellen», sagt Suvakci.

Eine Vorstellung über den Betrag, der zusammenkommen soll, hat Suvakci keine. Er weiss, dass es unzählige vom Erdbeben Betroffene gibt, die dringend Hilfe benötigen und dass da einige tausend Franken nur einen Tropfen auf den heissen Stein sind. Er sagt:

«Wir wollen mit unserer Aktion ein Zeichen setzen. Wir wollen uns solidarisch zeigen.»

Den gesammelten Spendenbetrag will Suvakci mit weiteren Mitreisenden dann in wenigen Wochen persönlich den Hilfsbedürftigen aushändigen. Dazu führt er eine Liste mit den Koordinaten der Menschen, die ihn angefragt haben. Wenn so für einige Familien nur je ein paar hundert Franken zusammenkämen, könnten sie sich etwa für einige Wochen mit Nahrung eindecken.

Viele Tage suchten die Hilfskräfte auch in Adiyaman nach Überlebenden. Mittlerweile sind die Suchaktionen eingestellt. zvg

Alles andere als ein leichtes Unterfangen

Doch nach Adiyaman zu kommen und die Spenden zu verteilen, wird für Suvakci kein leichtes Unterfangen. Denn in den betroffenen Gebieten sind zahlreiche Strassen zerstört sowie Flug- und Eisenbahnverbindungen unterbrochen. Es bestehen Versorgungsengpässe, unter anderem mit Treibstoffen, Lebensmitteln und Wasser.

Und dann gibt es dort noch die Gefahr von Krankheiten. Suvakci weiss: In den Regionen, wo Menschen keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben, drohen irgendwann Seuchen. Trotz aller Umstände wird er sich nicht von der Reise in den Südosten der Türkei abhalten lassen, um seinen Leuten zu helfen.