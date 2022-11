Herznach «Wir sind stolz auf diese Tradition»: In der Schule wird wieder ordentlich das Wachs angemischt Vom 19. bis 27. November werden in der Schule Herznach Kerzen gezogen. Der Schulleiter Martin Fricker erzählt von der Begeisterung der Schülerinnen und Schüler und von der langen Tradition des Schulhauses. Eine pensionierte Lehrerin erinnert sich an einen Arzt, der Jahr für Jahr auf seine eigene Art Kerzen gestaltet.

Heiss begehrt: Dieses Jahr wollen viele Schulklassen Kerzen ziehen im Schulhaus Herznach. zvg

Nach zwei Jahren ist es wieder so weit: In Herznach findet zum 31. Mal das Kerzenziehen statt. Auch nach der coronabedingten Pause ist der Anlass wieder sehr beliebt. Schulleiter Martin Fricker erzählt:

«Unter der Woche sind wir schon ausgebucht. Dies ist nach der Ungewissheit der letzten zwei Jahre sehr erfreulich.»

An Wochentagen ist das Werkzimmer für Schulklassen reserviert. Am Wochenende ist das Kerzenziehen von 10 bis 17 Uhr für Einzelpersonen offen, die sich nicht anmelden müssen. Auch am Mittwoch und Freitag kann man zwischen 13 und 18 Uhr vorbeischauen.

Das Kerzenziehen, so Fricker, ist eine grosse Gemeinschaftsproduktion. Nicht nur die Lehrpersonen der Schule Herznach, sondern auch ehemalige Schülerinnen und Schüler, Menschen aus dem Dorf, Eltern, pensionierte Lehrpersonen und die Schulleitung helfen mit.

Der Aufholbedarf nach Corona zeigte sich bei diesem weihnachtlichen Event bereits im Sommer. Fricker sagt: «Einige ehemalige Schülerinnen und Schüler meldeten sich sogar schon im August und fragten, ob sie mitmachen können.»

Die Tradition wird gepflegt

Für die Verpflegung ist der Frauenverein Herznach-Ueken verantwortlich. In ihrem Stübli bieten sie Kaffee und Kuchen an. Der Erlös des Anlasses wird für das Klassenlager der Schule eingesetzt und für die Rohmaterialien benötigt. Aber das Geld ist nur Nebensache, sagt Fricker:

Solch schöne Kerzen locken jedes Jahr viele Besucherinnen und Besucher an. zvg

«Die Tradition ist uns genauso wichtig wie das Finanzielle. Das Kerzenziehen macht unsere Schule aus, wir sind stolz darauf.»

Fricker erzählt enthusiastisch von den schönen Kerzen und tollen Figuren, die jeweils geschnitzt werden. Tatsächlich ist es schon eine lange Tradition, welche die Schule Herznach führt. Vor über 30 Jahren hatten einige Lehrpersonen die Idee zur Veranstaltung.

Ein Arzt, der Teil der Familie wurde

Edith Hehlen, eine langjährige Herznacher Lehrerin, die inzwischen pensioniert ist, hat diese Tradition beobachten können. Sie erzählt: «Von ‹unserem› Kerzenziehen nicht mehr wegzudenken, ist ein ehemaliger Arzt, der in Küttigen wohnt. Er begleitet uns seit vielen Jahren. Immer am ersten Tag des Kerzenziehens erscheint er und richtet sich um die 30 Dochte selber ein. Diese Dochte sind etwa 50 Zentimeter lang.»

Für ihn hatten die Lehrpersonen immer ein Schrankregal reserviert, sodass er die in Arbeit befindlichen Kerzen aufhängen konnte. Hehlen sagt weiter: «Nach dem Auffädeln der Dochte zieht Bruno – so sein Name –, im Gegensatz zu allen anderen, die Kerzen so, dass er sie nicht im Wasser kühlt – er hängt jede Kerze nach jedem Tauchgang im Schrankregal auf.»

Diese Methode beansprucht viel mehr Zeit, doch Bruno kommt laut Hehlen jeden Tag zum Kerzenziehen und vollendet sein Werk am Ende der Veranstaltung. Hehlen erzählt:

«Seine liebenswürdige Art, seine Präsenz, seine Aufmerksamkeit und seine Anteilnahme haben ihn zu dem gemacht, was er fürs Kerzenziehen Herznach darstellt: Er ist ein Teil der Familie.»

Brunos Kerzen landen jeweils bei seiner Familie und seinen Freunden unter dem Weihnachtsbaum.