Herznach Welpe von Auto angefahren und tödlich verletzt - Fahrer fährt einfach weiter Am Donnerstagnachmittag lief ein Welpe beim Spielen auf die Hauptstrasse und wurde von einem Fahrzeug erfasst und tödlich verletzt. Die Kantonspolizei sucht Zeugen.

Am 28. September um ca. 13:15 Uhr ereignete sich auf der Hauptstrasse in Herznach, auf Höhe der Hausnummer 26, ein Verkehrsunfall. Dabei wurde ein vier Monate alter Hund von einem weissen Fahrzeug angefahren. Trotz sofortiger Behandlung erlag das Tier leider seinen schweren Verletzungen. Der Fahrer des unbekannten Fahrzeugs setzte seine Fahrt in Richtung Frick fort.

Die Polizei sucht Zeugen. Bild: Keystone

Die Kantonspolizei Aargau sucht Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang und insbesondere zum weissen Fahrzeug machen können. Hinweise nimmt der Stützpunkt Frick (Tel.: 062 871 13 33) entgegen. (has)