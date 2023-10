Herznach Vandalen verschmieren Linse von Blitzer – aber: «Die Beschädigung hatte keinen Einfluss auf das Bildmaterial» In Herznach haben Unbekannte einen Blitzer beschmiert. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Franken, die Ermittlungen zur Täterschaft laufen. Eine schlechte Nachricht gibt es derweil für alle, die womöglich darauf hofften, dass der Blitzer aufgrund der Schmiererei nicht mehr richtig funktionierte.

Video: Tele M1

Dieser Blechpolizist hat seinen Einsatz nicht unbeschadet überstanden: Vandalen haben der Blitzkasten, der seit einigen Tagen an der Hauptstrasse in Herznach stand, am Wochenende mit lila Sprühfarbe verschmiert. Der Sachschaden dürfte sich im Bereich zwischen 2000 und 3000 Franken bewegen, sagt Werner Bertschi, Chef der Regionalpolizei Oberes Fricktal. Und: «Selbstverständlich werden wir Anzeige gegen die Täterschaft erstatten.»

Das Radargerät wurde inzwischen abtransportiert. «Zurzeit laufen die Abklärungen bezüglich der Reparatur des Geräts», sagt Bertschi. Wann es wieder zum Einsatz kommt, steht noch nicht fest.

Das Bildmaterial kann ausgewertet werden

Beschmiert wurde nicht nur das Gehäuse des Radars, sondern auch dessen Linse. Schlechte Nachrichten gibt es allerdings für alle, die womöglich darauf hofften, dass der Blitzer nicht mehr richtig funktionierte: «Die mutwillige Beschädigung des Geräts hatte keinen Einfluss auf das Bildmaterial und die Messdaten, welche durch uns wie üblich ausgewertet werden», sagt Bertschi.

Die Abklärungen bezüglich der zurzeit unbekannten Täterschaft laufen. Personen, welche Angaben zur Täterschaft machen können oder in der Nacht vom Freitag auf Samstag Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Oberes Fricktal (062 865 11 33) zu melden.

Der Vandalenakt kommt bei Passantinnen und Passanten derweil gar nicht gut an: «Ich habe auch keine Freude, wenn ich geblitzt werde. Aber schlussendlich wissen alle, wie schnell sie fahren dürfen, und es liegt in der eigenen Verantwortung, sich daran zu halten. Wenn es einen blitzt, dann zahlt man es halt», sagt eine Frau gegenüber dem Regionalsender TeleM1.

Klar ist: Die Vandalen müssen mit Konsequenzen rechnen, sollten sie erwischt werden. Der Aargauer Rechtsanwalt Dominik Brändli geht davon aus, dass es sich um eine Sachbeschädigung handelt, wie er gegenüber TeleM1 sagt. Der Täterschaft droht eine Geldstrafe sowie ein Eintrag im Strafregister.