Herznach Unerwartet viele Teilnehmende: Kinderfasnacht lockt nicht nur Bären, Prinzessinnen und Roboter aus dem Staffeleggtal Am Samstag zog die farbenfrohe Umzugstruppe durch die Gemeinde Herznach. Organisiert hatte den Anlass der Fasnachtsverein Staffeleggtal – trotz wenig Ressourcen.

Am Samstag sind in Herznach neben Klassikern auch originelle Kostüme zu sehen. Karin Pfister

Die Autos stauten sich vom Fussgängerstreifen bei der «Löwen»-Kreuzung bis hinauf zum Restaurant Jäger, während die farbenfrohe Umzugstruppe zu «Down by the Riverside» vorbeizog. Eine beeindruckende Schar von Teilnehmenden hat die diesjährige Kinderfasnacht in Herznach, organisiert vom Fasnachtsverein Staffeleggtal, mit einem Marsch durchs Dorf eröffnet.

Start und Ziel befanden sich am 4. Februar beim Gemeindesaal. Angeführt von den Chriesi Chlöpfern spazierten Kinder und Eltern Richtung Oberherznach und auf der andern Dorfseite wieder hinunter.

Die Chriesi Chlöpfer führen den Umzug durchs Dorf an. Karin Pfister

Prinzessinnen, Indianer, Roboter und farbigen Tiere warfen Konfetti und auch den einen oder andern «Frauenfurz». Robert Locher, Präsident des Fasnachtsvereins, sagte:

«Wir freuen uns sehr über diese riesige Truppe.»

Nebst Besuchenden aus dem Staffeleggtal seien auch Teilnehmende aus Gemeinden wie Wölflinswil und Zeihen gesichtet worden. Die Kinderfasnacht werde immer gut besucht, aber mit so vielen Mitwirkenden habe man nicht gerechnet.

18 Helfende reichten für Versorgung nicht aus

2021 war der Anlass wegen Corona ausgefallen, 2022 habe man die Fasnachtsveranstaltung im Mai durchgeführt. «Das war etwas speziell. Es hatte keine Guggenmusik und nicht so viele Leute, aber es war trotzdem schön», erklärte Locher, der ursprünglich aus Thüringen kommt.

Dort gäbe es zwar Fasching, aber er habe nie daran teilgenommen.

Tierverkleidungen sind auch nach der Coronapause beliebt. Karin Pfister

Erst vor drei Jahren ist er ins Dorf gezogen und seither ein Fasnächtler. «Meine Frau Sonja stammt von hier und ist eine überzeugte Fasnächtlerin.» Ihm gefalle das familiäre Flair im kleinen Fasnachtsverein, der nur 18 Mitglieder hat. Locher ergänzt:

«Ich finde es beeindruckend, dass wir mit wenig Ressourcen ein grosses Ziel erreichen.»

Nach dem Umzug und der Kinderanimation im Gemeindesaal gab es abends einen nahtlosen Übergang zum traditionellen Maskenball, musikalisch begleitet von den Chriesi Chlöpfern sowie den Gasseschränzern aus Kreuzlingen.

Auch die Eltern besuchen den Anlass kostümiert. Karin Pfister

Da 18 Helfende nicht reichen würden, um das Publikum im Saal, der auf rund 250 Besucherinnen und Besucher ausgelegt sei, zu versorgen, könne man glücklicherweise auf helfende Hände aus befreundeten Vereinen zurückgreifen, so Locher.

Bei der Verkleidung wagte sie keine Experimente

Auch die Kinder trafen sich nach dem Umzug zu Tanz und Unterhaltung im bunt geschmückten Gemeindesaal. Das offizielle Motto war zwar «Flower Power», zu sehen gab es aber Verkleidungen aus allen Sparten.

Die Kleinsten üben sich beim Kindermaskenball im Tanz. Karin Pfister

«Der Indianer ist mein Lieblingsmensch», sagte der sechsjährige Elias Ackle aus Herznach zum Motiv seiner Kostümwahl. Die zehnjährige Lucy Senn aus Asp war ein pinker Bär:

«Das ist schön flauschig und sieht cool aus.»

Keine Experimente wagte ihre Cousine Elena Senn, die sieben Jahre alt ist. «Ich bin fast immer eine Prinzessin, weil ich Prinzessinnen gern habe.»

Elena (links), Elias und Lucy geben Auskunft über die Motive ihrer Kostümwahl. Karin Pfister

Etwas anstrengend war die Kinderfasnacht für Franz Kaiser aus Herznach, der sich bemühte seine beiden Kinder – eins und drei Jahre alt – , die überall herumwirbelten, wieder einzufangen. Den Kindern gefalle es, für ihn sei es etwas stressig, so schmunzelnd sein Fazit.