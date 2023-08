Herznach-Ueken «Zwei Dörfer, die sich nie sonderlich fremd waren» – ein Fest zum Abschluss der grossen Fusion Seit Anfang des Jahres bilden die Dörfer Herznach und Ueken eine gemeinsame Gemeinde. Mit einem Dorffest wurde der Abschluss des Fusionsprozesses begangen. Mehr als 150 Helfer trugen zum Gelingen des dreitägigen Festes bei.

Am Tisch im grossen Festzelt herrschte eine gute Stimmung. «Wir haben zusammen die Schule besucht», sagte Hildi Müller. Der Jahrgang 1947 aus den Gemeinden Herznach und Ueken trifft sich schon eine lange Zeit alle zwei Jahre.

Die Verbindungen zwischen den beiden Ortsteilen der noch jungen Fusionsgemeinde Herznach-Ueken reichen weit, und passenderweise fand das diesjährige Jahrgangstreffen auf dem Dorffest zum Zusammenschluss der beiden Gemeinden statt. «Es ist ja ein Fest für Begegnungen», meinte Müller. «Ein gelungenes Fest.»

Der Jahrgang 1947 von Herznach und Ueken trifft sich alle zwei Jahre, diesmal auf dem Dorffest. Bild: Horatio Gollin

Auch an den Nebentischen zeigen sich Besucher aus Herznach wie aus Ueken begeistert über das Dorffest. Die Fusion scheint in den Herzen angekommen zu sein. «Wir sind aus Herznach-Ueken», stellte ein Besucher auf die Frage nach dem Wohnort fest.

Die Stimmung ist gut – den Besuchern gefällt es auf dem Dorffest. Bild: Horatio Gollin

Dorffest fand auf der alten Gemeindegrenze statt

Mit einem dreitägigen Dorffest feierte Herznach-Ueken am Wochenende die Fusion und den Abschluss des Fusionsprozesses, in den die beiden Gemeinden 2018 eintraten. Bei Befragungen und den Urnenabstimmungen 2021 hatten sich die Stimmbürger deutlich für die Fusion ausgesprochen, die zum 1. Januar dieses Jahres vollzogen worden war.

11 Bilder 11 Bilder Dorffest zum Abschluss der Fusion Herznach-Ueken - den Besuchern gefällt es. Bild: Horatio Gollin

Bis 1803 hatte Ueken zur Vogtei Herznach gehört, stellte Gemeindepräsident Stephan Gemmet in seiner Ansprache zum Festauftakt am Freitag fest. Trotz der Trennung sei aber vieles gemeinsam gemacht worden. «Zwei Dörfer, die sich nie sonderlich fremd waren, viele Aktivitäten gemeinsam unternommen haben und zahlreiche Erlebnisse gemeinsam erfahren habe, haben wieder zueinandergefunden», meinte Gemmet.

Eine Frauengruppe hat in den Farben Herznach-Uekens Steine zur Dekoration und als Souvenirs bemalt. Bild: Horatio Gollin

Das Dorffest fand auf der alten Gemeindegrenze statt. Festzelt, Weinbrunnen, Biercorner, Kaffeestube und Foodstände bildeten einen grossen Kreis um einen beschatteten Riesensandkasten, wo sich die Kinder der Festbesucher austoben konnten.

Gemeindepräsident Stephan Gemmet (rechts). Bild: Horatio Gollin

Unterhaltung gab es freitags und samstags mit Z’Hansrüedi us dem Wallis, den Linden Leaf Pipers, den Alphorn-Wiiswäglern, Marcia und Päm sowie Tom Bühler. Am Sonntag ging es mit einem Kurz-Gottesdienst und der Jodlergruppe Effingen los. Den Abschluss bildete das Konzert der Musikgesellschaft Herznach-Ueken.

Rund 145 Helfende waren für das Fest im Einsatz

Im vergangenen Herbst hatte das achtköpfige OK die Planung aufgenommen, erklärte OK-Präsident Gerhard Zumsteg. 145 Helfer waren zum Gelingen des Festes im Einsatz sowie 20 Feuerwehrmitglieder, die am Sonntagvormittag den Brunch organisierten.

Der Auftritt der Alphorn-Wiiswägler im Festzelt. Bild: Horatio Gollin

Die Verköstigung an den fünf Foodständen mit Grillgut, Burgern, Raclette, Aargauer Braten und Spätzlepfanne hatten Lieferanten aus der Gemeinde übernommen. Für die leckeren Kuchen und Torten in der Kaffeestube hatte Andrea Bossard vom Ditterehof stundenlang in der Küche gestanden, erzählte Gemeinderätin Doris Frey, die selbst mit einer Frauengruppe unzählige Steine in den Farben Herznach-Uekens verziert hatte.

Die Steine dienten nicht nur als Dekoration auf den Tischen, sondern konnten von den Festbesuchern auch als bleibende Erinnerung an das Fusionsfest mitgenommen werden.