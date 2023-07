Herznach-Ueken Wenige Monate nach der Fusion: Gemeindeschreiber Harry Wilhelm verlässt Herznach-Ueken Harry Wilhelm, langjähriger Verwaltungsleiter und Gemeindeschreiber von Herznach und seit Januar der Fusionsgemeinde Herznach-Ueken, geht. Er verlässt die Gemeinde im Ende Oktober. Unstimmigkeiten gäbe es nicht, betont der Gemeinderat. Vielmehr sucht Wilhelm im Herbst seines Berufslebens eine neue Herausforderung.

Der Verwaltungsleiter und Gemeindeschreiber, Harry Wilhelm, verlässt die Gemeindeverwaltung Herznach-Ueken Ende Oktober nach insgesamt fast 18 Jahren. Das geht aus einer Mitteilung der Gemeinde hervor. Harry Wilhelm war von Dezember 2005 bis Dezember 2022 Verwaltungsleiter und Gemeindeschreiber von Herznach, ab Februar 2020 bis Ende 2022 auch von Ueken. Seit 1. Januar 2023 ist er nun Verwaltungsleiter und Gemeindeschreiber der fusionierten Gemeinde Herznach-Ueken.

Harry Wilhelm. Bild: Zvg

Beide Seiten heben in der Mitteilung explizit hervor, dass dem gewichtigen Abgang kein Knatsch zugrunde liegt: «Gemeinderat und Harry Wilhelm betonen, dass es keine Unstimmigkeiten in der Zusammenarbeit im Gemeinderat, im Verwaltungsteam oder in der Zusammenarbeit mit dem Unterhaltsbetrieb gibt», heisst es. Vielmehr möchte der 54-jährige Wilhelm «im Herbst seines Berufslebens eine neue Herausforderung ausserhalb einer Gemeindeverwaltung annehmen».

Die Gespräche für eine Nachfolgelösung laufen

Harry Wilhelm wird bis Ende Januar 2024 für die allfällige Einarbeitung einer Nachfolgerin oder eines Nachfolgers und die Bearbeitung und die Übergabe von laufenden Projekten zur Verfügung stehen. Die internen Gespräche zur Nachfolgelösung sind laut Mitteilung bereits am Laufen. «Im Rahmen dieses Austausches werden die nächsten Schritte besprochen und festgelegt», heisst es dazu.

Herznach und Ueken sind seit Anfang Jahr fusioniert. Bild: Gerry Thoene

Das Gemeinderatsteam Herznach-Ueken funktioniere. «Die Mitglieder haben bereits als Umsetzungskommission im Fusionsprozess sehr gut zusammengearbeitet», heisst es in der Mitteilung weiter. Die Gemeindeverwaltung Herznach-Ueken ist seit 2020 zusammengelegt. «Auch dieses Team hat sich gefunden und leistet gute Arbeit», heisst es weiter. Gleiches sei vom gemeinsamen Unterhaltsbetrieb Herznach-Ueken zu sagen. Dieser Betrieb ist schon seit 2008 zusammengelegt. (az)