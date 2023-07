Herznach-Ueken Fusionsgemeinde will ihren Neustart feiern – doch für das grosse Dorffest fehlen noch Helferinnen und Helfer Die Gemeinden Herznach und Ueken gehen seit Anfang Jahr gemeinsam durchs Leben. Die Fusion soll Ende August mit einem grossen Dorffest gefeiert werden. Ein Grossteil der Schichten konnte inzwischen besetzt werden – noch aber fehlen wichtige Helferinnen und Helfer. Das Organisationsteam startet deshalb einen dringenden Aufruf.

Geplant ist ein Fest für die gesamte Bevölkerung: Anlässlich der Fusion wird die Gemeinde Herznach-Ueken am Wochenende vom 25. bis zum 27. August ein Dorffest durchführen. Das achtköpfige Organisationsteam steckt mitten in den Vorbereitungen. «Wir sind auf Kurs. Die wichtigsten Punkte sind geregelt, und das Programm an sich ist aufgegleist», sagt OK-Chef und Gemeinderat Gerhard Zumsteg. Nur ein Punkt bereitet dem Team derzeit etwas Sorgen: Die Suche nach Helferinnen und Helfern hapert.

Von den fast 200 Schichten, die es über das Dorffest-Wochenende zu absolvieren gilt, konnten inzwischen zwar knapp 80 Prozent besetzt werden. Noch aber fehlen wichtige Helferinnen und Helfer, insbesondere für Spätschichten und die Schichtverantwortung.

Rekrutierung läuft über eine App

Bei der Rekrutierung geht das Organisationsteam dabei neue Wege. Statt Dorfvereine und Private direkt anzufragen, läuft die Rekrutierung bisher über eine App auf der Website der Gemeinde, wo sich Interessierte gleich selber für Helferschichten im Barzelt, im Festzelt, auf dem Festgelände, in der Kaffeestube oder auch für den Abbau eintragen können.

Die Bilanz zu diesem System fällt gut aus, auch wenn nun noch einige Schichten unbesetzt sind. Gerhard Zumsteg hat bereits einige Erfahrung in der Festorganisation gesammelt. Er weiss: «Die letzten Schichten sind immer am schwierigsten zu besetzen.»

Seit der Fusion zum 1. Januar ist Herznach-Ueken die jüngste Gemeinde im Aargau. Bild: Horatio Gollin

Ein Blick auf die Einsatzlisten zeigt, dass vor allem jene Schichten, die bis nach Mitternacht dauern, unbesetzt sind. Oder auch jene Schichten, bei denen die Helferinnen und Helfer ihre Teammitglieder als Schichtverantwortliche in die Arbeit einführen und bei Bedarf koordinieren müssen. Zumsteg betont aber: «Das sind Aufgaben, die mit etwas Helfererfahrung und einem kühlen Kopf gut bewältigt werden können – da braucht es keine riesigen Vorkenntnisse.»

Bei Bedarf wird das Organisationsteam in den kommenden Wochen Privatpersonen oder Vereine doch noch direkt ansprechen. «Im direkten Gespräch lassen sich allfällige Bedenken ausräumen und Fragen beantworten», so Zumsteg. Er ist zuversichtlich, dass bis zum Festbeginn alle Schichten besetzt sind – «oder zumindest so viele, dass der Festbetrieb ohne Einschränkungen möglich ist».

Die Vorfreude auf das Fest steigt

Derweil steigt bei den Organisatorinnen und Organisatoren wie auch in den beiden Ortsteilen die Vorfreude auf das Fest: «Wir werden immer häufiger darauf angesprochen. Das zeigt, dass sich die Leute für das Fest interessieren und sich darauf freuen», sagt Zumsteg.

Gestartet wird das Fest am Freitag, 25. August, mit einem Eröffnungsakt. Der Freitag und der Samstag stehen ganz im Zeichen des Sich-Kennenlernens. In den Festzelten und darum herum wird es Essensstände und einen Getränkeausschank geben.

Für die musikalischen Darbietungen steht die Bühne im grossen Festzelt zur Verfügung. Ein Rahmenprogramm sorgt bei den Kindern am Samstagnachmittag für Abwechslung. Beendet wird das Dorffest am Sonntagmorgen durch einen Kurz-Gottesdienst mit anschliessendem Brunch. Abgebaut wird das Festgelände dann am Montag.