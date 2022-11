Herznach-Ueken Ein historischer Schritt: Die neue Gemeinde Herznach-Ueken hält die erste gemeinsame Versammlung ab Auf den 1. Januar 2023 schliessen sich die Gemeinden Herznach und Ueken zusammen. Am Freitag beschliessen die Stimmberechtigten nun das erste gemeinsame Budget. Es basiert auf einem Steuerfuss von 110 Prozent und liegt damit um 6 respektive 15 Prozent unter den aktuellen Steuersätzen.

Sie führen am Freitag durch die erste Gemeindeversammlung: Der neue Gemeinderat von Herznach-Ueken mit Geri Zumsteg (v. l.), Vizepräsident Robert Schmid, Doris Frey, Hansruedi Rubin und Gemeindepräsident Stephan Gemmet. Geri Hirt

Es ist ein historischer Tag für die Fusionsgemeinde Herznach-Ueken: Am Freitagabend treffen sich die Einwohnerinnen und Einwohner in der Turnhalle Ueken zur ersten gemeinsamen Gemeindeversammlung. Die Stimmberechtigten werden als Hauptaufgabe die Gemeindereglemente sowie das erste Budget beschliessen, damit die fusionierte Gemeinde im Januar in das erste Jahr starten kann.

Es ist somit der Abschluss und zugleich Anfang eines mehrjährigen Prozesses, dessen Höhepunkt der Fusionsentscheid im letzten Jahr war. Die Gemeindeversammlungen beschlossen den Zusammenschluss im August 2021. Dieser wurde im September 2021 mit einer Zustimmung von rund 75 Prozent in Herznach und 82 Prozent in Ueken an der Urne bestätigt.

Start mit Steuerfuss von 100 Prozent

Am Budget dürften die Stimmberechtigten Freude haben, denn es basiert auf einem Steuerfuss von 110 Prozent. Dieser liegt sechs Prozentpunkte unter den aktuellen von Herznach und sogar 15 Prozentpunkte unter jenem von Ueken.

Das erste gemeinsame Budget weist einen Aufwandüberschuss von 149'500 Franken aus. «Bei der Bearbeitung des Aufgaben- und Finanzplanes im Fusionsprozess wurde mit einem etwas höheren Defizit 2023 gerechnet», heisst es in der Botschaft an die Stimmberechtigten.

Das Minus muss nicht beunruhigen, denn der Finanzplan bis 2032, der auf einem gleichbleibenden Steuerfuss von 110 Prozent basiert, rechnet ab 2024 mit einem praktisch ausgeglichenen Haushalt. Der Gemeinderat hält fest:

«Die Verschuldung liegt trotz der geplanten Investitionen auch mittelfristig unter dem Wert von 2500 Franken pro Einwohner. Dieser Wert gilt gemäss Kanton als stabil und tragbar.»

Genehmigen müssen die Stimmberechtigten am Freitag auch die Gemeindeordnung. Die «Verfassung» der neuen Gemeinde legt unter anderem fest, dass dem Gemeinderat fünf Personen angehören und dass die Exekutive die Kompetenz erhält, Grundstücke im Wert von bis zu 300'000 Franken zu erwerben oder zu tauschen. Verkaufen kann der Gemeinderat Grundstücke bis zu einem Wert von 50’000 Franken.

20'000 Franken für den Gemeindeammann

Genehmigen müssen die Stimmberechtigten auch die Entschädigungen für den Gemeinderat. Der Gemeindeammann soll jährlich 20'000 Franken, der Vizeammann 15'000 und die Gemeinderäte 12'000 Franken erhalten. Jedes Ratsmitglied erhält zudem 1200 Franken Pauschalspesen pro Jahr.

Die Entschädigungen liegen damit leicht über den aktuellen in Herznach und rund doppelt so hoch wie jene in Ueken. «Die aktuellen Honorare sollen der wachsenden Verantwortung und Arbeitslast, die in einer grösseren Gemeinde entstehen, Rechnung tragen und auf das durchschnittliche Niveau vergleichbarer Gemeinden angehoben werden», begründet der Gemeinderat die höheren Honorare.

Bei den Kehrrichtgebühren sieht das Reglement vor, dass diese an die aktuellen von Herznach angepasst werden. Der 17-Liter-Sack kostet demnach 1,20 Franken, der 35-Liter-Sack 2,40 Franken und der 60-Liter-Sack 4 Franken.

Die Gebühren für die Baugesuche, die heute in den beiden Gemeinden unterschiedlich berechnet werden, werden künftig anhand der Bausumme berechnet. Die Verwaltungsgebühr beträgt 1,5 Promille der Bausumme, die Minimalgebühr im ordentlichen Verfahren beläuft sich auf 300 Franken, die Maximalgebühr auf 5000 Franken.

Im vereinfachten Verfahren wird eine Verwaltungsgebühr von 100 bis 200 Franken erhoben. Zudem wird «auf allen Verwaltungsgebühren ein Rabatt von 20 Prozent oder in jedem Fall 100 Franken gewährt, wenn das Baugesuch digital eingereicht wird».