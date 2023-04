Herznach-Ueken Die Fusionsgemeinde hat jetzt doch noch einheitliche Wassergebühren – und erhält zwei E-Ladestationen Im November noch war das Reglement mit den einheitlichen Wasser- und Abwassergebühren zurückgewiesen worden. Nun haben die Stimmberechtigten der Fusionsgemeinde Herznach-Ueken der Vereinheitlichung im zweiten Anlauf zugestimmt. Für mehr Diskussionen sorgte allerdings ein anderes Projekt.

Die Fusionsgemeinde Herznach-Ueken hat nun doch noch einheitliche Wasser- und Abwassergebühren. Symbolbild: Christian Beutler / Keystone

Die Fusionsgemeinde Herznach-Ueken hat nun doch noch einheitliche Wasser- und Abwassergebühren. Nachdem das entsprechende neue Reglement an der Gemeindeversammlung im November noch zur Überarbeitung an den Gemeinderat zurückgewiesen worden war, haben die Stimmberechtigten den Teil mit einheitlichen Verbrauchs- und Anschlussgebühren an der Gmeind am Donnerstagabend genehmigt.

Während der Abwasserpreis von 2.90 Franken pro Kubik unverändert bleibt, wird neu ein Preis von 2 Franken für den Wasserverbrauch verrechnet. Im Ortsteil Herznach kostete der Kubik bisher 80 Rappen, im Ortsteil Ueken 1.50 Franken. Die Anschlussgebühren ändern nur geringfügig. Es wird der jeweils günstigere Ansatz aus den Ortsteilen angewendet.

Das Erschliessungsfinanzierungsreglement, insbesondere die «Spielregeln» für die Erschliessungsfinanzierung – Stichwort: Grundeigentümerbeiträge – wird aktuell durch eine Arbeitsgruppe bearbeitet. «Bis zum Vorliegen eines neuen Vorschlages werden vorerst keine Erschliessungsbeiträge verrechnet», sagte Gemeindepräsident Stephan Gemmet.

Raiffeisenbank will E-Ladestationen unterstützen

In der Gemeinde können zwei Ladestationen für Elektrofahrzeuge an den Gemeindehäusern errichtet werden. Die Versammlung am Donnerstag im Herznacher Gemeindesaal gab dem Vorhaben mehrheitlich grünes Licht, indem sie einem Verpflichtungskredit von 53’000 Franken zustimmte.

Die Nettoinvestition der Gemeinde Herznach-Ueken beträgt 3000 Franken. Der Hintergrund: Die Raiffeisenbank Frick-Mettauertal unterstütze nachhaltige Projekte aus einem Jubiläumsfonds, berichtete Gemeinderat Gerhard Zumsteg. In der Summe handelt es sich um 50’000 Franken. Laut Zumsteg beteilige sich die Raiffeisenbank zwar an den Initialkosten, jedoch nicht an den Betriebskosten. «Der Betrieb der Ladestationen soll kostendeckend, aber nicht gewinnorientiert sein», hielt Zumsteg fest.

Die Gemeinde Herznach-Ueken könnte unter Umständen einen jährlichen Sponsoring-Beitrag zuschiessen. Dieser würde mit dem Budget 2024 beantragt werden. Möglicherweise würden am Standort Ueken höhere Investitionskosten als in Herznach entstehen. Begründung: Die Nutzung des Gemeindehauses in Ueken sei bis zum Vorliegen der Liegenschaftsstrategie noch offen, so Zumsteg. Der Anschluss könnte von der Verteilkabine auf einem anderen Grundstück erfolgen, wodurch Grabarbeiten und eine längere Leitungsführung notwendig würden.

Ladestationen sorgen für Diskussionen

Unter den 72 Anwesenden von insgesamt 1742 Stimmberechtigten entstand in der Folge eine lebhafte Diskussion für und wider das Vorhaben. Max Sterchi sagte: «Ich finde gut, wenn es in der Schweiz Ladestationen gibt. Nur: Ist das die Aufgabe der Gemeinde?» Die E-Mobilität komme auf jeden Fall, seine Überlegung sei eine rein politische. «Eine gute Idee, aber nicht fertig», so Sterchi. Gerhard Zumstegs Antwort: «Es ist etwas für die Zukunft.»

Es gab allerdings noch andere Bedenken seitens der anwesenden Stimmbürgerinnen und Stimmbürger: ein «riesiges ‹R› als Werbelogo» oder «blockierte Parkplätze». Ein Votant bemerkte, es sei nicht logisch, öffentliche Ladestationen einzurichten. Denn: «Jeder, der ein E-Auto hat, hat zuhause eine Lademöglichkeit.» Ein Anwesender bezeichnete die Ladestationen hingegen als «absolut sinnvoll». Gerhard Zumsteg erklärte: «Wenn wir sagen, wir stellen das zurück, verzichten wir auf einen maximalen Beitrag von 50’000 Franken.» Am Ende fiel das Ergebnis einigermassen deutlich aus: 43 Ja- gegenüber 25 Nein-Stimmen.