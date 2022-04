Alles klar in Herznach, Kampfwahl in Ueken: Das sind die Kandidierenden für den ersten Gemeinderat der Fusionsgemeinde

Ab dem kommenden Jahr gehen Herznach und Ueken gemeinsam in die Zukunft: Die beiden Gemeinden im Staffeleggtal fusionieren auf den 1. Januar. Am 15. Mai findet deshalb der erste Wahlgang für den neu zusammengesetzten Gemeinderat statt. Während sich in Herznach drei Kandidierende für drei Sitze angemeldet haben, kommt es in Ueken zur Kampfwahl.