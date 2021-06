Seine Geschichte wirkt wie aus einem Film: Wie Heinz Radde in einem Kofferraum aus der DDR floh

Da war am Mittwochmorgen ein ganz spezieller Gast an der Schule von Herznach: Heinz Radde erzählte der sechsten Klasse von seiner Kindheit und Jugend in der DDR – und von seiner spektakulären Flucht im Wagen eines französischen Militärs.