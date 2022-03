Herznach Sanierung Staffeleggstrasse: Petitionäre wollen die Verlegung des Velowegs an der K 107 verhindern Es ist das Grossprojekt im Staffeleggtal, die Sanierung der Kantonsstrasse. Den Abschnitt Herznach betreffend lag das Vorhaben Ende 2021 öffentlich auf. 23 Einwendungen sind dagegen eingegangen. Jetzt ist eine Petition hinzugekommen. 26 haben sie laut Gemeinde unterschrieben. Wer sie lanciert hat, ist unbekannt.

Der Veloweg durch Herznach soll umgestaltet werden. Dagegen ist jetzt bei der Gemeinde eine Petition eingegangen. Dennis Kalt (29. März 2022)

In ihren aktuellen amtlichen Nachrichten überrascht die Gemeinde Herznach: Sie schreibt: «Mitte März 2022 ist eine Petition eingereicht worden, die zusammenfassend verlangt, dass die Planung für die Sanierung der Kantonsstrasse K 107 angepasst werden soll. Die vorgesehene Verlegung des Radweges am nördlichen Dorfeingang soll überdacht werden.»

Laut Gemeindeschreiber Harry Wilhelm haben 26 Männer und Frauen die Petition unterschrieben. Wer sie lanciert hat, werde aus der im Briefkasten des Gemeindehauses eingeworfenen Liste aber nicht ersichtlich, sagt Wilhelm. Es stünden lediglich Namen und Adressen der unterzeichnenden Personen darauf.

Petition nach Aarau zur Prüfung weitergeleitet

Üblich bei Petitionen sei, dass ein dahinterstehendes Komitee die Unterschriften öffentlich einem Vertreter der Verwaltung überreiche. Das sei hier nicht erfolgt, erklärt der Gemeindeschreiber. Zur Prüfung des Anliegens wurden die Unterschriften jetzt ans Departement für Bau, Verkehr und Umwelt des Kantons Aargau weitergeleitet. Peter Widmer, dafür zuständiger Projektleiter, bestätigt den Eingang.

Laut Wilhelm wollen die Petitionäre verhindern, dass der schon existierende Veloweg auf Höhe der Verenakapelle näher an die Kantonsstrasse rückt. Das sehen die Pläne zwecks Sanierung und Umgestaltung der Kantonsstrasse in Herznach vor. Ende vergangenen Jahres waren sie in der Gemeinde öffentlich aufgelegen.

Was die Initianten im Detail daran stört und was sie zur Sammlung der Unterschriften motiviert hat, ist auf Nachfrage bei Gemeinde und Kanton nicht zu erfahren. Widmer sagt:

«Der Kanton prüft das und fertigt eine schriftliche Stellungnahme zuhanden der Gemeinde Herznach aus.»

Sobald diese vorliege, werde sich auch der Gemeinderat Herznach äussern und darüber informieren, kündigt Wilhelm an.

23 Einwendungen gegen aufliegende Projektunterlagen

Bei der Kantonsstrasse K 107 im Staffeleggtal handelt sich um eine wichtige Verbindung im kantonalen Strassennetz. In Densbüren schon weitgehend fertig, nimmt das Projekt nun auch in Herznach Fahrt auf. Auf die Auflage der Projektunterlagen Ende 2021 sind laut Widmer 23 Einwendungen eingegangen. Diese würden in den kommenden Wochen im Rahmen von Einwendungsverhandlungen besprochen.

Der Regierungsrat entscheide darüber dann Ende 2022 oder Anfang 2023. Widmer sagt:

«Wenn es gut läuft, können 2023 der Landerwerb und die detaillierte Ausarbeitung des Projekts erfolgen.»

Wenn es «super läuft und keine Einwendungen weitergezogen werden», sei als Baubeginn 2024 realistisch. Neben der Erneuerung des Fahrbahnbelags und der Randabschlüsse ist auch die Verlangsamung des Verkehrs im Interesse von Velofahrenden und Fussgängern Thema des Bauvorhabens.

An den Gesamtkosten muss die Gemeinde Herznach einen Anteil in Höhe von 28 Prozent zahlen. Die Herznacher Stimmberechtigten werden über den dafür erforderlichen Kredit wohl noch dieses Jahr abstimmen.