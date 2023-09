Herznach Millionen Jahre alte Ammoniten in Kunst gegossen: Susi Kramer bringt Farbe ins Bergwerk Die Fricktaler Künstlerin Susi Kramer hat ein Stück Erdgeschichte in Kunst gegossen – wortwörtlich: In ihren neuesten Werken hat sie Millionen Jahre alte Ammoniten verwendet. Zu sehen sind die Werke zum Saisonabschluss des Bergwerks in Herznach. Natürlich im Bergwerkstollen.

Susi Kramer ist für ihre farbenfrohen Objekte aus Acrylglas – diese sind längst zu ihrem Markenzeichen geworden – über die Schweiz hinaus bekannt. Objekte des Alltags und auch Fundstücke wie Blätter giesst die Fricktaler Künstlerin in elegante Stelen oder Kuben aus Acrylglas.

Die Fricktaler Künstlerin Susi Kramer hat ein Stück Erdgeschichte in Kunst gegossen – wortwörtlich: In ihren neuesten Werken hat sie Millionen Jahre alte Ammoniten verwendet. Bild: zvg

«Was rumliegt, hat mich stets interessiert», sagt sie. Entstanden sind farbenfrohe Objekte, die je nach Blickwinkel des Betrachtenden durch Farbenreichtum und Bewegung faszinieren, ja magisch wirken.

Ein Stück Erdgeschichte in Kunst gegossen

Mit der Verwendung von Millionen Jahre alten Ammoniten aus dem Bergwerk Herznach hat Susi Kramer einen weiteren Schritt gewagt und ein echtes Stück Erdgeschichte in ihre transparenten Kunstobjekte gegossen – eine wahre Exklusivität, aussergewöhnlich und einmalig. Mit dieser speziellen Kunstausstellung an einem speziellen, nicht alltäglichen Ort wie dem Bergwerksstollen schliesst der Bergwerkverein am Sonntag, 1. Oktober, die diesjährige Besuchssaison ab.

Susi Kramer, in der Nähe der Ziegelei in Frick aufgewachsen, kam schon als Kind mit dem Werkstoff Lehm in Verbindung und entwickelte geradezu eine Faszination, daraus kreativ «etwas zu formen». Später, nach verschiedenen beruflichen Stationen, wanderte sie mit ihrem Mann für drei Jahre nach Teheran im Iran aus, wo sie eine Malschule besuchte und ihre erste Ausstellung inmitten der Stadt gestalten konnte.

Eines von Susi Kramers Werken. Bild: zvg

Zurück in der Schweiz folgten verschiedene Ausstellungen – der Start in die Kunstwelt war geglückt. Die Arbeit ihres Ehemannes führte später nach Hongkong, für Susi Kramer eine sehr intensive, kreative, künstlerische Zeit.

Ein klangvoller Namen in der Kunstwelt

Das Interesse für das Acrylglas mit seinen neuen gestalterischen Möglichkeiten entstand 1993. «Das neue Material hat mich total fasziniert», sagt die Künstlerin, die bis heute mit Acrylglas arbeitet. Ihre farbenfrohen Werke konnte Susi Kramer verschiedentlich im Aussenbereich platzieren, wo die lichtbeständigen Stelen und weiteren Objekte ihre Farbe behalten und nicht ausbleichen. Etliche Werke im Aussenbereich verbreiten mit ihren Spiegelungen eine magische Welt, die in Bewegung ist und stets neue Einblicke ermöglicht.

Die Kunstausstellung mit Acrylglas-Objekten von Susi Kramer im Bergwerk Herznach ist am Sonntag, 1. Oktober, von 11 bis 18 Uhr zu sehen. Um 12 Uhr findet im Stollen eine Vernissage statt. Die Laudatio hält Ortrud Gysi. Stollen und Museum sind bei freiem Eintritt geöffnet und es ist Bahnbetrieb.