herznach Gemeinde steht Wachstumsschub bevor: Mit dem Burghaldenpark entstehen 74 neue Wohneinheiten Ab Montag liegt das Baugesuch für fünf Mehrfamilienhäuser auf. Das Projekt soll in zwei Etappen realisiert werden und könnte der Gemeinde dereinst ein Bevölkerungswachstum von rund 150 Personen bescheren. Für die Infrastruktur ist dies gemäss Gemeindeammann Stephan Gemmet tragbar.

Die Bauprofile für den Burghaldenpark stehen. Baustart ist voraussichtlich im Frühjahr 2023. Dennis Kalt / Aargauer Zeitung

Der Gemeinde Herznach steht ein Wachstumsschub bevor. Gemeint ist hierbei aber nicht das Wachstum aufgrund der Fusion mit Ueken, die per 2023 vollzogen wird. Gemeint sind die Dutzenden Bauprofile, die im 1,3 Hektaren grossen Gebiet Baumgärtli an der Baumgarti- und Burghaldenstrasse in den Himmel ragen.

Dort plant die Schnetzler Immobilien AG in Kaisten die Grossüberbauung Burghaldenpark mit fünf Mehrfamilienhäusern. Das entsprechende Baugesuch liegt ab Montag öffentlich auf. Jannick Lincke, Bauleiter von der Schnetzler Immobilien AG, sagt:

«Es entstehen 74 Wohneinheiten, davon 21 Eigentums- und 53 Mietwohnungen.»

Von der Grösse her fassen die Wohnungen zwischen 2,5 und 5,5 Zimmer und schaffen so Platz für geschätzt rund 150 Personen. Für die knapp 1600 Einwohnende zählende Gemeinde würde dies ein Bevölkerungszuwachs von knapp zehn Prozent bedeuten.

Keine zusätzlichen Ausgaben in Infrastruktur nötig

Gemäss Gemeindeammann Stephan Gemmet wäre solch ein Bevölkerungswachstum für die Infrastruktur der Gemeinde, also etwa für die das Wasser- oder Abwasserwerk sowie Strassen oder Schule tragbar. Er sagt:

«Alle Investitionen in die Infrastruktur der Gemeinde sind unabhängig von der Grossüberbauung geplant.»

Klar ist, dass das Bevölkerungswachstum auch für ein höheres Steuersubstrat sorgt. Inwiefern, sei auch davon abhängig, wie hoch die Mietpreise für die Wohnungen ausfielen. Das bleibt es abzuwarten, so Gemmet, der davon ausgeht, dass es aber noch einige Jahre dauern werde, bis alle Wohneinheiten der Überbauung realisiert und bezogen sind.

Entstehen soll die Überbauung in zwei Etappen. Denn: «Wir haben nicht vor, Wohnraum auf Vorrat zu schaffen», sagt Lincke. Der Baustart für die erste Etappe, in der 50 Wohneinheiten und drei der fünf Mehrfamilienhäuser erstellt werden, soll im Frühjahr 2023 erfolgen.

Bezug soll 1,5 Jahre nach Baustart erfolgen

Ob die Bagger dann bereits auffahren, sei jedoch auch von der Anzahl und der Bearbeitungsdauer allfälliger Einwendungen abhängig. Lincke betont:

«Das Projekt ist über Jahre mit Fachplanern, diversen Fachstellen sowie in Zusammenarbeit mit Gemeinderat und Kanton erstellt worden.»

Nach Baustart, so Lincke, soll der Erstbezug der ersten drei Gebäude rund eineinhalb Jahre später erfolgen. Wann der Start der zweiten Etappe erfolge, werde offen gelassen. Die sei abhängig vom dann herrschenden Marktumfeld – also insbesondere, ob die entsprechende Nachfrage vorhanden ist.

Alle Gebäude sind an eine gemeinsame Tiefgarage mit 119 Stellplätzen angeschlossen. Die Gebäude fassen drei Voll- sowie ein Attikageschoss und sind unterkellert. Als eine Besonderheit des «Burghaldenpark» hebt Lincke die hohe Aufenthaltsqualität in der Umgebung hervor. «Im Aussenbereich entsteht eine parkartige Landschaft mit vielen Wegen, gemeinschaftlichen Ausräumen und Spielflächen», sagt Lincke.