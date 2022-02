Herznach Gasthof-Besitzer atmet auf: Bergwerksilo-Betreiber pachten «Löwen» ab Sommer Erst scheiterte der Verkauf des Lokals, dann die Lösung mit dem Einsetzen einer Geschäftsführerin. Nun ist Liegenschaftsbesitzer Marcel Suter fündig geworden: Per Juli agieren Daniel Senn und seine Frau Jacqueline Boschung als Pächterpaar. Ihr Anliegen: Die Lokalität als Treffpunkt der Geselligkeit weiterführen und das Zimmerangebot bekannter machen.

«Löwen»-Besitzer Marcel Suter freut sich, mit einem neuen Pächterpaar eine nachhaltige Lösung für seinen Gasthof gefunden zu haben. Bild: dka (14. Februar 2020)

Marcel Suter, 64, ist erleichtert. Schon lange wollte sich der Eigentümer und Wirt des Herznacher «Löwen» gesundheitshalber zur Ruhe setzen. Doch der Verkauf des Gasthofes scheiterte. Ebenso die Lösung mit dem Einsetzen einer Geschäftsführerin.

Nun hat Suter mit den Herznachern Daniel Senn und Jacqueline Boschung ein Pächterpaar gefunden, das den «Löwen» per Juli weiterführt. Die Freude bei Suter ist gross. Er sagt:

«Damit geht ein Traum in Erfüllung. Beide kennt man gut im Dorf.»

Glücklich ist Suter nicht nur, weil er und seine Frau Monika bald kürzertreten können, sondern auch, weil die Situation für die Mitarbeitenden der ungewissen Zukunft wegen belastend war.

«Das Personal aus Küche und Service wird übernommen», sagt er. Der Entscheidung des neuen Pächterpaares vorausgegangen sei ein langes Gespräch, gefolgt von einer dreiwöchigen Bedenkzeit.

Pächter fühlen sich im Dorf verwurzelt

Führt den «Löwen» als Pächter weiter: Daniel Senn. Bild: zvg

Daniel Senn ist gelernter Koch und unterstützt seine Frau Jacqueline Boschung beim Führen des «Bed and Breakfast»-Betriebes im stillgelegten Eisenbergwerk. Er fühle sich mit dem Dorf verwurzelt und sagt:

«Es wäre ‹sünd und schad›, wenn es mit dem ‹Löwen› nicht weitergehen würde.»

Ihm sei wichtig, dass der Gasthof weiterhin als Treffpunkt der Geselligkeit, des sozialen Austausches für die Bevölkerung und die Vereine im Dorf sowie aus dem Staffeleggtal zur Verfügung stünde.

Vor seiner Entscheidung, so Senn, habe er ein Blick in die Betriebszahlen des Gasthofs geworfen, die sich als äussert solide präsentiert hätten. Dazu käme ein eingespieltes Team von Mitarbeitenden. «Der ‹Löwen› hat grosses Potenzial», sagt er. Veränderungen hinsichtlich Karte oder Öffnungszeiten seien nicht angedacht.

Wobei die Detailplanung erst noch nach der offiziellen Vorstellung bei den Mitarbeitenden erfolgen wird. So liegt dem Pächterpaar eine offene Kommunikation mit und Transparenz gegenüber dem «Löwen»-Team am Herzen.

Mehr Marketing in Sachen Hotelzimmer

Ausbaupotenzial sieht Senn bei der Auslastung der acht Hotelzimmer des Gasthofs. Ziel sei es, das Angebot bekannter zu machen. Er vergleicht: «Im Bergwerk haben wir nur halb so viele Zimmer, machen aber etwa doppelt so viel an Umsatz.»

Neue Gastgeberin ab Juli im «Löwen»: Jacqueline Boschung. Bild: zvg

Während Senn vornehmlich im Hintergrund agiert, wird seine Frau im ‹Löwen› als Gastgeberin auftreten. Jacqueline Boschung kommt aus dem Detailhandel und ist dadurch sowie in ihrer Funktion als Gastgeberin im Bergwerksilo den herzlichen Umgang mit Kunden und Gästen gewohnt. Sie sagt:

«Ich freue mich auf diese Aufgabe. Mir ist es wichtig, dass die Gäste weiterhin ihren Plausch haben.»

Vorteilhaft sei, so Boschung, dass sich durch den «Löwen» Synergieeffekte hinsichtlich des «Bed and Breakfast»-Betriebs im Bergwerksilo ergeben. Etwa, wenn man im den Übernachtungsgästen im Bergwerksilo ein Abendessen im ‹Löwen› anbieten könne.

Unter der Führung des neuen Pächterpaares soll der «Löwen» dann per Juli den Betrieb aufnehmen - möglichst fernab der Pandemie und mit einer «grossen Sause», so Daniel Senn.