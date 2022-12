Herznach Draussen klirrende Kälte, drinnen mitreissender Sound: Die «Freaktal Singers» begeisterten ihre Zuhörerschaft In Vollbesetzung gelang es dem Fricktaler Chor, am vierten Advent in der Kirche Herznach zahlreiche Konzertbesucherinnen und Konzertbesucher auf Weihnachten einzustimmen – mal mit Gospel und Swing, mal mit klassischen Liedern wie «Stille Nacht». Lob für den guten Sound des Gotteshauses gab es obendrein.

Ihre diesjährige Adventskonzertreihe brachten die «Freaktal Singers» in Herznach jetzt zum Abschluss. Bild: Karin Pfister

Ganz in Weiss lag die Landschaft rund um die Kirche Herznach am Sonntagabend da. Es war kalt und eisig draussen; drinnen in der Kirche entfaltete sich schon bald nach Konzertbeginn behagliche Wärme durch klangvolle Melodien.

Zum dritten Mal, nach Bad Säckingen und Kaisten, sangen die «Freaktal Singers» ihr Adventskonzert 2022; diesmal – nach den grippebedingten Ausfällen am vergangenen Wochenende – in Vollbesetzung. Auf dem Programm standen Swing und Gospel, aber auch ruhigere Stücke wie «Hallelujah», das in Kleinbesetzung – fünf Männer und drei Frauen – vorgetragen wurde und die Zuschauenden begeisterte.

«Down By The Riverside» zum Mitklatschen

Ebenfalls ein friedvolles Stück war «Nachtgebet» des Fricktaler Komponisten Paul Schreiber aus Wegenstetten. Eher fetzig und mitgeklatscht wurde dann bei «Down By The Riverside» oder «Nobody Knows The Trouble I’ve Seen». Die Gospels hat der Chor erst seit diesem Jahr in seinem Repertoire, wie Chorleiter Arthur Buck erklärte.

Einen Aktualitätsbezug gab es mit «Oh when the Saints». «Dieses Lied wird auch in Südamerika gesungen», so Buck in Anlehnung an den Weltmeistertitel der Argentinier. Fussball war in der Kirche Herznach sonst aber kein Thema. Die «Freaktal Singers» boten eine besinnliche Einstimmung in die Weihnachtszeit; zwischen den Liedern erzählte Arthur Buck kleine Geschichten, unter anderem ein Gedicht aus dem 16. Jahrhundert übers Älterwerden, oder trug ein Gebet vor.

Sehr viel Applaus für Solist Martin Sahli und «Amazing Grace»

Sehr viel Applaus gab es für Solist Martin Sahli, der mit «Amazing Grace» die Zuhörerinnen und Zuhörer begeisterte. Als letztes Lied auf der Programmliste war «Stille Nacht» aufgeführt.

Die Barockkirche in Herznach verfügt über zwei Balkone, die vom Chor für diesen Auftritt genutzt wurden. «Wir fanden das speziell schön», sagte ein Ehepaar aus Böztal nach dem Konzert. Auch die andern Zuschauerstimmen fielen durchwegs positiv aus. Ein Ehepaar aus Herznach sagte:

«Es war sehr berührend. Die Akustik in dieser Kirche gefällt uns besonders gut.»

Dass die «Freaktal Singers» gut ankamen, zeigte auch der Umstand, dass mehrere Zugaben gefordert wurden. Vorgetragen wurden das klangvolle «Wie gross bist du» sowie «Kum Ba Yah», bei dem Chorleiter Arthur Buck für einmal als Solist fungierte und brillierte. Sehr positiv war auch sein Fazit zur gesamten Konzertreihe: «Ich bin überglücklich», sagte er.

Der Chor – die Mitglieder sind zwischen 24 und 78 Jahre alt – verabschiedet sich nun in eine kurze Winterpause. Schon Ende Januar beginnen die ersten Proben für die Mai-Konzerte. Dort stehen Jazz, Swing und Pop auf dem Programm. Geprobt wird jeweils dienstagabends in der Kapelle Oberhof.

Zum ersten Mal in der Chorgeschichte fahren die «Freaktal Singers» diesen Sommer ans internationale Chorfestival in Alta Pusteria im Südtirol. Neumitglieder seien immer willkommen. «In Kaisten und in Herznach haben sich mehrere Interessierte gemeldet, die gerne bei uns mitsingen möchten», freute sich Arthur Buck.