Herznach Die Ballon Müller AG ist nach der Pandemie im Aufwind: «Die Ballonlust ist definitiv zurück» Ob an Firmenfeiern, Geburtstagen oder Hochzeiten – bereits im Januar hatte das Dekoteam des Herznacher Ballonunternehmens alle Hände voll zu tun. Immer mehr geht der Trend in der Branche dabei in Richtung Nachhaltigkeit. Gut für Firmenchef Martin Müller und seine kompostierbaren Haltebänder aus Baumwolle.

Martin Müller, Eigentümer der Ballon-Müller AG, in Herznach mit Ballons aus Kautschuk (links) und aus Plastik (rechts). Alex Spichale (3. Juni 2019)

Es ist ein Anblick ganz nach dem Geschmack von Martin Müller. Ob am Schloss Habsburg beim Tag des offenen Tores oder zur Neueröffnung eines Autohauses in Dietlikon – auf dem Instagram-Kanal der Herznacher Ballon-Müller AG sind die farbenfrohen Dekorationen zu sehen, die an beiden Anlässen für eine schöne Kulisse sorgten. Kein Wunder also bezeichnet der Geschäftsführer den Start in Jahr eins nach der Pandemie als vielversprechend und sagt:

«Die Feste finden wieder statt und die Leute haben Lust auf Ballons.»

Bereits im Januar sei das acht- bis zehnköpfige Dekorationsteam ordentlich auf Achse gewesen, um an Geburtstagen, Eröffnungen und weiteren Anlässen für einen festlichen Anblick zu sorgen. Damit der Geschmack der Kundinnen und Kunden getroffen wird, arbeitet das Unternehmen mit Fotomontagen. «Wir montieren die Dekorationen in ein Bild der Lokalität für einen ersten Eindruck», so Müller.

Schwindelfrei und mit einem Führerschein

Die gute Auftragslage gleich zu Beginn des Jahres setzt für die nächsten Monate positive Vorzeichen. Sowieso mit den warmen Monaten und den sich dort kumulierenden Hochzeiten und Dorffesten wird die Auftragslage weiter anziehen – und damit auch der Personalbedarf. «Wir sind eigentlich immer auf der Suche nach Personal für stundenweise Einsätze», sagt Müller. Am besten schwindelfrei und mit einem Führerschein, da man in der ganzen Schweiz dekoriere.

Ein Trend, der sich in Sachen Ballons bemerkbar mache, sei die Lust der Kundschaft, selbst zu dekorieren. So gibt es als Neuerungen sogenannte «Do-it-yourself-Pakete» mit verschiedenen Sujet-Sets. Im Paket enthalten ist ein QR-Code, über den ein Anleitungsvideo abgerufen werden kann, das den Aufbau erklärt. Ein Grund für den Trend, so vermutet Müller, ist die Möglichkeit, in Zeiten von generellen Preisanstiegen durch den Selbstaufbau Geld zu sparen.

Lage um Helium entspannt sich ein wenig

Durch den Ukraine-Konflikt und den Produktionsausfall in der russischen Helium-Anlage Amur hatte das Herznacher Ballonunternehmen mit Engpässen des Edelgases, das die Ballons zum Schweben bringt, zu kämpfen. Doch mittlerweile entspanne sich hier die Lage rund um die Lieferzeiten und die Verfügbarkeit wieder ein wenig, wie Müller von seinem Lieferanten erfahren hat. Dennoch sagt er: «Die Heliumpreise sind um rund 50 Prozent gestiegen. Die Erhöhung muss ich leider auch an die Kundinnen und Kunden weitergeben.»

Natürlich, so sagt Müller, gebe es auch Alternativen zur Befüllung – und für Dekorationen etwa brauche es ja auch aufgrund der Befestigung kein Helium.

Wichtig ist der Ballon Müller AG auch der Umweltschutz. So hat Müller mit seiner Firma Zibi in Bad Säckingen ein für Ballons kompostierbares Halteband entwickelt. Dies als Alternative zu den herkömmlichen Bändern aus Plastik. «Das Halteband wird aus feinen Baumwollsträngen hergestellt, die mit Gelatine verklebt werden», sagt er. Das Verschluss-Plättchen ist aus Biokunststoff produziert, der sich in der freien Natur innert wenigen Jahren schadstofffrei zersetzt.

Ausgestellt hat Müller das kompostierbare Halteband auch vor wenigen Tagen an der Nürnberger Spielwarenmesse – der grössten Fachmesse für Spielzeug und Modellbau der Welt. Zugegen waren neben Müller natürlich auch andere grossen Hersteller und Anbieter aus der Ballonbranche. Müller sagt: «Man merkt, dass die Sensibilität in der Branche gegenüber Themen der Nachhaltigkeit gestiegen ist.»

Dies dürfte denn auch seinem Geschäft mit den kompostierbaren Bändern weiter Auftrieb verleihen.