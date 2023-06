Herznach Der mit der Kelle tanzt: Markus Kunz ist einer der grossen Schweizer Confituriers – er beliefert selbst «Dolder» und «Trois Rois» Er hat sein Hobby zum Beruf gemacht. In Herznach betreibt Markus Kunz seit drei Jahren seine Konfi-Manufaktur. Zu seinen Kunden zählen auch das «Les Trois Rois» in Basel oder das «Dolder Grand» in Zürich. Pro Jahr produziert er fast 200’000 grosse und kleine Gläser. Ein Besuch am Kochtopf.

Markus Kunz – hier noch am alten Standort in Frick – produziert rund 200 Sorten Konfitüren. Bild: Thomas Wehrli (20. 2. 2020)

Bei «Was bin ich? », dem heiteren Beruferaten mit Robert Lemke, stellten sich die Kandidatinnen und Kandidaten jeweils mit einer Handbewegung vor. Bei Markus Kunz würde diese wohl darin liegen, dass er mit einer Hand einen grossen Kreis in den Raum zeichnet.

Es wäre spannend, zu hören, was das Rateteam daraus machen würde. Reifenmonteur? Hochbauzeichner? Oder gar Wasseradern-Pendler?

Alle wären sie auf der falschen Fährte, denn die Handbewegung steht für ein Kreisen mit einer Kelle in einem überdimensionierten kupfernen Kochtopf.

Markus Kunz ist Konfi-Manufakteur. Seit drei Jahren betreibt er in Herznach seine Manufaktur, vorher war er damit in Frick zu Hause. Hier führte er auch jahrzehntelang die Bäckerei Konditorei Kunz.

Und immer wenn ich ihn in den letzten Jahren aufsuchte, war er – beim Rühren. Auch diesmal. Im Topf befinden sich gerade Aargauer Erdbeeren, «sehr gute Qualität», wie er sagt, «vollreif, wie sie sein müssen».

Immer ein schöner Moment: Markus Kunz füllt an seinem neuen Standort die Konfitüre in die 200-Gramm-Gläser. Bild: zvg

Diese vollreifen Früchte rührt er also gerade, schüttet etwas Zucker hinzu, rührt weiter, misst den Zuckergehalt mit dem Refraktometer. «Passt.» Wie Kunz von seiner grossen Leidenschaft, den Sorten, den Früchten, den Rezepten erzählt, vergisst er vor lauter Passion ganz das Rühren.

Ich beobachte derweil, wie die Erdbeermasse im Topf steigt und steigt und schon bedrohlich nahe am Rand klebt, weise Markus mit der nicht schreibenden Hand darauf hin. Er lacht. «Danke, es wäre nicht das erste Mal, das es überkocht.» Er stellt den Gasbrenner auf kleinere Flamme.

Kunz produziert rund 200 Sorten

«Konfitüren herzustellen, ist eine Schule der Geduld», sagt er dann. Dies beginne schon bei den Früchten, denn eignen würden sich nur vollreife Früchte. Aber auch der Verarbeitungsprozess braucht Zeit. So lässt Kunz jede Sorte über zwei Tage kochen. Und davon hat er nicht zu wenig. Rund 200 sind es, «nur noch», fügt er an, denn es waren auch schon über 400.

«40 Prozent der Sorten machen 80 Prozent des Umsatzes aus», sagt er. Besonders beliebt seien Himbeere, Erdbeere, Aprikose und im Fricktal auch Chriesi.

Sein eigener aktueller Favorit: Chriesi mit Grand-Cru-Schokolade. Er sieht wohl meine sich leicht rümpfende Nase, fügt an: «Sie hat einen leicht säuerlichen Abgang – sehr fein!» Geschmackssache, denke ich, der sich zu der klassischen Himbeere-Fraktion zählt.

Er esse jeden Tag Konfitüre, gesteht Kunz, auch zu Käse, da etwa Feigen-Konfi. Das tönt schon spannender, denke ich – und denke dabei vor allem an den Käse.

80’000 Gläser produziert Kunz pro Jahr

Inspirationen für neue Sorten holt sich Kunz aus Heften, aus der Natur – und manchmal steht auch einfach jemand im Laden, der ihm einen Kratten Früchte unter die Nase hält und fragt: «Kann man daraus etwas machen?»

Man kann. Meistens. «Allerdings passt nicht jede Frucht zur anderen», musste er schon mehr als einmal feststellen und mit ihm auch seine Familie, die neue Kreationen immer als Erste testen – sagen wir es positiv: darf.

Kunz ist zufrieden, wie das Geschäft läuft. Pro Jahr produziert er rund 80’000 200-Gramm-Gläser sowie 80’000 bis 100’000 kleine Portionen für Hotels. Und seine Abnehmer tragen illustre Nahmen wie das «Les Trois Rois» in Basel, das «Dolder Grand» in Zürich oder das «Grand Resort» in Bad Ragaz.

Arbeiten müsste Kunz ja längst nicht mehr, er ist 67, aber Markus ohne seine Konfitüren kann ich mir schlicht nicht vorstellen. «Mir war immer klar, dass ich über das Pensionsalter hinaus arbeiten will», sagt er. «Und auch, dass ich dann etwas machen will, was mir Spass macht.» Er habe sein Hobby zum Beruf machen können – «was will man mehr?».

Unter die Konfi-Autoren gehen, beispielsweise, aber auch das hat er längst getan. Seit zweieinhalb Jahren ist sein Konfi-Buch auf dem Markt, bereits die zweite Auflage ist gedruckt. «Ein schöner Erfolg», freut er sich. Und zeichnet weiter mit einer Hand einen grossen Kreis in den Raum. Mit Kelle.