Herznach «Der Kanton muss jetzt handeln»: Grossrat Werner Müller kämpft für eine Reduzierung des Schwerverkehrs über die Staffelegg Für den Politiker (Die Mitte) ist klar: «So geht es nicht weiter.» Die Dörfer im Staffeleggtal müssen vom Transitverkehr entlastet werden. Dafür setzt er sich für ein Nachtfahrverbot ein. Konfi-König Markus Kunz ist der Auffassung, dass die Staffelegg-Route für den Schwerverkehr unattraktiv gemacht werden müsse.

Werden auch künftig so viele Lastwagen wie heute aus dem Nebelauftauchen? Werner Müller will das verhindern. Bild: Chris Iseli

Es ist eine Pattsituation – man kann auch sagen: Es liegt dichter Nebel über der Staffelegg. Der Nebel ist der Verkehr, insbesondere der Schwerverkehr, der die Dörfer im Tal stark belastet.

Der Kanton sprach sich bislang immer gegen Massnahmen aus, um den Lastwagenverkehr auf der Staffeleggroute einzudämmen – die Einwohnerinnen und Einwohner, die unter dem Transitverkehr leiden, haben sich nun überdeutlich gegen die Sanierung der Strasse ausgesprochen, vor allem auch, weil das Sanierungsprojekt keine nennenswerten Massnahmen gegen die zunehmende Verkehrsbelastung vorsah (die AZ berichtete). Eine Pattsituation also.

Werner Müller, Grossrat (die Mitte). Bild: zvg

Was nun? Grossrat Werner Müller (Die Mitte) setzt sich seit einigen Jahren dafür ein, dass Lösungen gefunden werden, um die Dörfer im Staffeleggtal vom Transitverkehr zu entlasten. Er sagt im Nachgang zur Gemeindeversammlung, an der der Gemeindeanteil an die Sanierung deutlich abgelehnt wurde:

«Es braucht nun endlich ein wirkliches Zeichen des Kantons an die Bevölkerung, dass er sie mit ihrem Verkehrssorgen ernst nimmt.»

Die bisherigen Zeichen, die der Kanton ausgesandt habe, hätten eher die Botschaft vermittelt: Es ist alles halb so wild.

Dazu passt auch die kürzlich publizierte Verkehrsanalyse. Der Kanton hat den Durchgangsverkehr über die Staffelegg mittels Nummernschilderfassung eine Woche lang beobachtet und dabei festgestellt: 63 Prozent der 10’000 bis 12’500 Fahrzeuge pro Tag nutzen die Strecke als Transitroute, ein Prozent nutzt sie als Abkürzung zwischen den Autobahnen A1 und A3.

Durchgangsverkehr macht beim Schwerverkehr 76 Prozent

Von den 700 bis 750 Lastwagen pro Tag fahren drei Prozent über die Staffelegg, um LSVA zu sparen. Das heisst, sie fahren in Frick ab der A3 ab und bei Aarau auf die A1 auf. Der Durchgangsverkehr macht beim Schwerverkehr insgesamt 76 Prozent aus.

Für die Zahlen hat Markus Kunz nur ein müdes Lächeln übrig. Der Unternehmer betreibt seit gut zwei Jahren in Herznach seine Konfi Manufaktur. Von seinem Produktionsbetrieb aus sieht er direkt auf die Hauptstrasse. «Drei Prozent, das wären nur gerade einmal 21 Transitlastwagen mit ausländischen Kennzeichen pro Tag. Rein gefühlsmässig sehe ich in meiner Manufaktur an der Hauptstrasse in Herznach tagsüber pro Stunde dieses Volumen.» Wie Müller findet auch Kunz: «So geht es nicht weiter. Der Kanton muss handeln und die Dörfer und ihre Bewohnerinnen und Bewohner entlasten.»

Kunz lancierte 2004 einen Vorstoss im Grossen Rat

Kunz hat auf die Problematik bereits 2004 aufmerksam gemacht. Er sass damals für die CVP (heute: Die Mitte) im Grossen Rat und forderte in einer Motion, die Staffelegg für den Verkehr zu sperren. Hintergrund des Vorstosses war der neue Staffeleggzubringer, der damals in Planung war. Er wurde 2010 eröffnet und bescherte der Staffeleggroute noch zusätzlichen Verkehr. Die Motion wurde damals klar abgewiesen, den Vorstoss unterstützten nur 20 der damals noch 200 Grossrätinnen und Grossräte.

Markus Kunz. Bild twe/Aargauer Zeitung

Einige Jahre später traf Kunz den damaligen und leider viel zu früh verstorbenen Regierungsrat und Finanzdirektor Roland Brogli an einem Anlass. Brogli wohnte in Zeiningen und fuhr jeden Tag über die Staffelegg zur Arbeit nach Aarau. Kunz sagt:

«Er sagte mir, dass er jedes Mal, wenn er wieder hinter einem LKW die Staffelegg hinauf fahren müsse, an meinen Vorstoss denken muss.»

Kunz ist heute noch mehr als damals überzeugt: «Der Verkehr muss beruhigt und die Strecke für den Transitverkehr unattraktiver gemacht werden.» Gerade auch, weil viele Kinder die Hauptstrasse auf dem Schulweg queren müssen. «Die Kinder werden geführt. Sonst wäre es gefährlich.»

An ein LKW-Verbot für den Transitverkehr glaubt er nicht mehr. «Das würde ein Präjudiz schaffen und dann würden auch andere verkehrsgeplagte Regionen ein Fahrverbot verlangen.»

Werner Müller, der den Vorschlag für ein Nachtfahrverbot für Lastwagen lanciert hat, will diesen Gedanken nicht so schnell aufgeben und dafür kämpfen. «Das wäre einfach zu realisieren», ist er überzeugt.

Mit Kanton und Gemeinden zusammensitzen

Müller möchte als Nächstes mit Kanton und Gemeinden zusammensitzen und erörtern, was man tun kann. Denn dass etwas unternommen werden muss, «steht für mich ausser Frage».

Für Müller gilt es auch zu prüfen, ob man die Verteilzentren in Schafisheim, deren Lastwagen die Staffelegg viel nutzen, nicht «motivieren kann», über die Autobahn zu fahren. Er ist überzeugt:

«Das gäbe bereits eine erhebliche Entlastung.»

Eine weitere Option ist für Müller, die Strecke mit baulichen Massnahmen für den Schwerverkehr unattraktiver zu machen. Wenig hält er dagegen von der Idee von Grossratskollegin Gertrud Häseli (Grüne), in den Dörfern auf der Staffelegg­route Tempo 30 einzuführen. Da werde der Kanton nicht Hand bieten, ist er überzeugt.

Offener ist hier Kunz. Auch wenn er kein Freund von 30er-Zonen ausserhalb von Quartieren sei, könnte der Vorschlag von Häseli in diesem Fall doch eine abschreckende Wirkung und für das Tal eine Entlastung bringen. «Die wunderschönen Dörfer im Staffeleggtal hätten dies weiss Gott verdient.»