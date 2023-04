Herrischried (D) Seine Arbeit ist höchst zerbrechlich: Wie der Glaskünstler Dirk Bürklin sein handwerkliches Schaffen und die Welt sieht Über den Hotzenwälder ist jetzt ein Kurzfilm gedreht, geschnitten und produziert worden. In «Der Nutzlose Glaspuster» geht es auch um die philosophische Frage, welchen Nutzen Kunst für die Menschheit hat und was den Menschen überhaupt ausmacht. Der preisgekrönte Streifen läuft über einen Zeitraum von 15 Minuten.

Der Glasmacher Dirk Bürklin aus Herrischried an der Feinarbeit. Bild: Peter Schütz

Ein Film über den Herrischrieder Glaskünstler Dirk Bürklin ist aktuell ein Geheimtipp bei vielen Filmfestivals in der ganzen Welt. Beim Toronto Documentary Film Festival gewann der Kurzfilm einen ersten Preis in der Kategorie «Best Cinematography», beim Münchner New Wave Film Fest wurde der Film lobend erwähnt, bei den Wettbewerben des Brüssel World Film Festival und der Shanghaier International Short Week kam er bis in den Halbfinal.

Der Filmemacher Holger E. Metzger, der sich erst vor zwei Jahren ebenfalls in Herrischried niederliess, hat den Kurzfilm gedreht, geschnitten und produziert. «Der Nutzlose Glaspuster» ist der Titel des 15 Minuten langen Films, der sich nicht nur mit dem handwerklichen Schaffen und der Kreativität Bürklins auseinandersetzt, sondern auch mit seiner Sicht auf die Welt.

Der Glasbläser schafft nicht nur höchst zerbrechliche Kunst, sondern geht auch der philosophischen Frage nach, welchen Nutzen seine Kunst für die Menschheit hat und was den Menschen überhaupt ausmacht. Metzger stellt in seinem Film die Verbindung zwischen dem Handwerk, der Kunst und den Gedanken des Künstlers her.

Idee zum Film entstand bei Riesling und einem Sonnenuntergang

Die Idee für den Film wurde im vergangenen Sommer geboren: Metzger und Bürklin genossen erfrischenden Riesling und die faszinierenden Farben des einzigartigen Hotzenwälder Sonnenuntergangs. Die beiden unterhielten sich über ihre bisherigen Lebenswege – bis Metzger Bürklin fragte, warum er kein Handy besitzt und wie er damit in der heutigen Welt zurechtkommt. «Zwei Flaschen Wein und drei Stunden später vereinbarten wir, einen Film über Dirks Kunst zu schaffen», beschreibt Metzger den Moment der ersten Filmidee.

Reise durch Filmfestivals auf der ganzen Welt

Im Januar, nach rund einem Dutzend Filmtagen in der Glaswerkstatt und mehreren Tiefeninterviews, in denen Metzger Bürklins Kunst- und Lebensphilosophie erforschte, erblickte der «Der Nutzlose Glaspuster» das Licht der Welt. Der 15-minütige Kurzfilm – der unter anderem auch den «Nutzen» des Menschen in der heutigen Zeit hinterfragt – begann darauf seine Reise durch Filmfestivals auf der ganzen Welt. Die Festival-Tour geht noch einige Monate weiter.

Metzger leitet seit 1998 eine Marketing-Kommunikationsfirma in Schanghai, wo er auch seit langem ein bekannter Filmproduzent ist. Er berät hiesige und globale Firmen im Bereich Markenpsychologie und Strategie und beschäftigt sich nun auch mit verschiedenen Filmprojekten in seiner neuen Heimat im Hotzenwald.