Herbstmesse Laufenburg «Unsere Vorfreude ist riesig»: Nach zwei Jahren Pause kehrt das grösste Fricktaler Volksfest zurück 150 Marktfahrer, Lunapark und eine grosse Showbühne – vom 7. bis 9. Oktober findet in Laufenburg die 72. Herbstmesse (Hela) statt. Auch nach dem langen Unterbruch geht der Vorstand von 20’000 bis 30’000 Besucherinnen und Besuchern und einer ausgelassenen Stimmung aus.

Der Vorstand der Hela Laufenburg freut sich, dass nach zwei Jahren Unterbruch, die 72. Ausgabe nun stattfinden kann. Dennis Kalt

Den Vorstandsmitgliedern der Laufenburger Herbstmesse (Hela) steht an der Medienkonferenz im Café Maier die Freude ins Gesicht geschrieben. Kein Wunder, kehrt doch nach zwei Jahren coronabedingtem Unterbruch die traditionelle Herbstmesse in den Bezirkshauptort zurück. Hela-Präsident Raffael Blaser sagt:

«Als OK freuen wir uns riesig, in dieser Form endlich wieder zusammensitzen zu dürfen.»

Dieses Jahr findet die Hela vom 7. bis 9. Oktober statt. Ihr Grundkonzept mit ihren drei Säulen – Gewerbeausstellung, Markt sowie Chilbi- und Beizlibetrieb – bleibt auch diesmal unverändert. Angst davor, dass nach dem Unterbruch der Besucherstrom auf dem Areal abnehmen könnte, hat Raffael Blaser keine. «Wir gehen von 20’000 bis 30’000 Besucherinnen und Besuchern aus», sagt er – das Wetterglück vorausgesetzt.

Alle Plätze auf dem Gelände sind belegt

Bei der letzten Hela 2019 herrschte goldenes Oktober Wetter. Bild: zvg

Sowohl alle Plätze für den Chilbimarkt auf der Burgmatt sowie die Gewerbeschau in der Stadthalle, im Zelt und Aussenareal sind belegt. Insgesamt kommen so 150 Aussteller und Marktfahrende auf dem Gelände zusammen. Natürlich sei nach der langen Pause das eine oder andere neue Gesicht unter den Ausstellern hinzugekommen, sagt Vizepräsident Roland Kaufmann, «das macht es ja auch spannend und abwechslungsreich für die Besucherinnen und Besucher», schiebt er nach.

Gemäss Silvia Blaser vom Hela-Sekretariat hätten sechs Marktfahrende wegen finanzieller Schwierigkeiten oder aus Krankheitsgründen ihre Teilnahme abgesagt. Für die freigewordenen Plätze hätte man aber schnell Ersatz gefunden – wenig verwunderlich, sei doch die Hela für die Aussteller mit einem umsatzträchtigen Wochenende verbunden, so Raffael Blaser.

Neben Chilbi, Gewerbeausstellung und Funpark wartet die 72. Hela mit einem breiten Unterhaltungsangebot auf. Zu sehen sind etwa Gaukler oder Darbietungen von Jongleuren, Stelzenläufern und Feuerspuckern. Wer hoch hinaus will, kann bei einem Helikopterflug das Fricktal von oben betrachten. Gemächlicher geht es beim Ponyreiten auf dem Sennhof bei der Stadthalle zu.

Kulinarisch breit aufgestellt

Schlemmerinnen und Schlemmer kommen an der Herbstmesse auf ihre Kosten. 15 Beizli und Verpflegungsstände führt der «Magenfahrplan» der Hela auf. Von Spaghetti bolognese und Salsiccia der Trattoria Siciliana über Raclette und Alpenstübli-Hotdogs der Swiss-Bar bis hin zu indischen und mexikanischen Spezialitäten und Grilladen beim Restaurant Castillo kommt jeder auf seinen Geschmack. Am Freitag und Samstag sind die Hela-Beizli bis 2 Uhr, am Sonntag bis 24 Uhr geöffnet.

Daneben sind auf der Showbühne auf der Burgmatt rund ein Dutzend Musikformationen, Bands sowie Sängerinnen und Sänger zu sehen und zu hören. Dazu gehört etwa auch «Izamanya» mit ihrem Rock- und Metallsound aus Luzern am Samstagabend. Kaufmann sagt:

«Da wird es richtig laut. Die werden bis spät ordentlich für Stimmung sorgen.»