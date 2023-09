Herbstbeginn «Das ist ein Gewichtheberjob»: Landwirte eröffnen Kürbissaison – und sagen, wie es um die Ehrlichkeit der Kundschaft steht Trotz sommerlicher Temperaturen haben die Landwirte die Kürbissaison eingeläutet – so auch Helen Schmid in Wittnau und Beat Mahrer in Möhlin. Letzterer erzählt, welche Herausforderungen er dieses Jahr bei der Aufzucht des Herbstgemüses meistern musste und warum sich ein Unbekannter umsonst mit der Flex an seiner Kasse zu schaffen machte.

Zugegeben: Vom meteorologischen Herbst, der unlängst begann, bekommt man dieser Tage nur wenig mit. Reichen doch die Temperaturen derzeit unter stahlblauem Himmel an die 30-Grad-Marke heran und darüber hinaus.

Und dennoch zeigt sich an einigen Orten bereits die Farbenpracht des Herbstes. So etwa in dem kleinen grünen Zelt von Beat Mahrer an der Landstrasse bei Möhlin. Dort hat der Landwirt vor einer Woche seine Kürbisse in Position gebracht.

Beat Mahrer verkauft in seinem kleinen Stand an der Kantonsstrasse bei Möhlin 20 Kürbissorten. Bild: Dennis Kalt

Das grosse Herbstgemüse trägt illustre Namen wie «Bleu de Hongrie», «Butternut» oder «Miss Sophie Pink», kommt in den verschiedenen Rot- Orange-, mitunter sogar in Blautönen oder schwarz daher und zeigt sich kugelrund, flaschen- oder auch tellerförmig.

Mahrer macht keinen Hehl daraus: «Die Kürbisse sind zwar reif, aber für das grosse Interesse – etwa, um eine Kürbissuppe zu kochen – ist es einfach noch zu warm.» Beunruhigt, dass der Kürbis-Run bisher ausblieb, ist Mahrer nicht. Denn er weiss: «Spätestens, wenn die Herbstferien anstehen, ist der Andrang gross.» Es ist die Zeit, in der sich besonders viele Eltern eindecken, um in der schulfreien Zeit mit ihren Kindern zusammen die Kürbisse mit schaurigen Fratzen zu versehen.

Die Ernte ist ein Gewichtheberjob

Rund 25 Sorten baut Mahrer auf seinem Kürbisfeld von 70 Aren – das entspricht der Grösse eines Fussballfeldes – an. Zu den beliebtesten Sorten gehören bei ihm «Butternut», «Hokkaido» und «Muskat». «Sie sind geschmacklich intensiv und dazu einfach bekannt», so Mahrer. Der Muskat etwa werde oft in den Supermärkten in Schnitzen verkauft und der Hokkaido sei besonders leicht zu verarbeiten, weil man ihn nicht schälen müsse.

Die Kürbisse kommen in den verschiedensten Farben daher. Bild: Dennis Kalt

Preislich reichen die Kürbisse von 1 bis 25 Franken. In der Aufzucht steckt viel Arbeit. Dieses Jahr musste Mahrer auf seinem Feld gleich zwei Mal Samen austragen. «Die erste Runde Samen, die wir Ende April ausgebracht haben, ist wegen des nassen Wetters verfault», sagt er. Dann wiederum ein knochentrockener Juni, der eine intensive Bewässerung forderte. Und dann schliesslich die Ernte des schweren Gemüses von vor zwei Wochen: «Das ist ein Gewichtheberjob», so Mahrer. «Abernten, putzen, lagern, ausstellen – wir haben jeden Kürbis vier Mal in der Hand», sagt er.

Mit der Akkuflex die Kasse aufgeschnitten

Der Verkauf der Kürbisse am Selbstbedienungsstand ist Vertrauenssache. «Die allermeisten sind ehrlich», so Mahrer. Etwa zehn Prozent, schätzt er, werfen kein Geld in die Kasse. Besonders dreist: Letztes Jahr schnitt ein Unbekannter die Metallkasse in der Nacht mit einer Akkuflex auf. «Der hat sich echt bemüht», so Mahrer und fügt mit einem Lachen an: «Er hat aber nicht gewusst, dass wir die Kasse jeden Abend leeren.»

Auch Helen Schmid vom Erlenhof in Wittnau hat die Kürbissaison gestartet. Bild: zvg

Auch im oberen Fricktal hat unter anderem der Erlenhof in Wittnau bereits die Kürbisssaison eröffnet. Hofbetreiberin Helen Schmid sagt: «Der klassische Kürbissmonat ist der Oktober.» Dennoch habe sie schon so einige Kundinnen und Kunden in den letzten Tagen an ihrem Stand angetroffen. Schmid weiss: Auch bei heissen Temperaturen packt so manche und manchen bereits die Kürbis-«Gluscht».