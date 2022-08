Hellikon Das ist dreist: Unbekannter entsorgt mehrere Altöl-Kanister in Quellschutzzone Ärgerlicher Fund: Ein Bauer stiess auf Altöl-Kanister, die einfach so in der Natur entsorgt wurden. Dabei wäre die Abgabe bei der Sammelstelle der Gemeinde kostenlos gewesen. Glücklicherweise liefen nur wenige Tropfen aus.

Diese Altöl-Kanister hat ein Unbekannter in Hellikon in einer Quellschutzzone entsorgt. Zvg

Ein Unbekannter hat in Hellikon mehrere Kanister Altöl einfach in der Natur entsorgt. «Am 4. August wurden in Hellikon von einem aufmerksamen Bauern drei Altölkanister entdeckt», schreibt die Gemeinde in einer Mitteilung.

Besonders pikant dabei: Die Kanister wurden innerhalb des Fahrverbotes in der Quellschutzzone deponiert. Zwei der Kanister standen an einer Buche, ein weiterer lag daneben «und hat zum Glück nur ein paar Tropfen Altöl verloren», ist man bei der Gemeinde froh. Unklar ist, wie die Kanister den Abhang hinuntergekommen sind.

Das ausgelaufene Öl und die kontaminierte Erde wurden entsorgt

Zusammen mit dem Bauern hat der Gemeindearbeiter, der zufällig vorbeikam, die Kanister geborgen. «Auch das ausgelaufene Öl und die kontaminierte Erde wurden entsorgt», heisst es in der Mitteilung weiter. Bei der Nachkontrolle am Tag nach dem Fund wurde ein vierter, etwas grösserer Kanister weiter unten am Hang entdeckt. «Auch dieser war zum Glück noch ganz», ist die Gemeinde froh.

Der Gemeindearbeiter brachte das Öl zur Sammelstelle beim Gemeindehaus in Hellikon. Dies hätte auch der Unbekannte ohne weiteres tun können – und zwar, ohne etwas dafür bezahlen zu müssen. Denn die Abgabe ist kostenlos, wie auch aus dem Abfallkalender der Gemeinde hervorgeht.

Nun sucht die Gemeinde Hinweise auf die Person, die das Altöl illegal in der Natur entsorgt hat. Wer Kanister wie jene auf dem Bild schon einmal gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Gemeindekanzlei unter Telefon 061 871 01 61 zu melden.