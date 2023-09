HELLIKON Dank 100 Tonnen Sand und einem Säuli als Lebendpreis: Hellikon wird zur Hochburg für zwei Schweizer Nationalsportarten Der TV Hellikon führt die Schweizer Meisterschaften im Steinstossen und Steinheben durch. In 17 Kategorien messen sich am Samstag die besten Athletinnen und Athleten. Für einen tollen Wettkampf stehen die Turnerinnen und Turner aus Hellikon seit einer Woche im Einsatz.

Fünf Bahnen wurden für die Steinstösserinnen und Steinstösser errichtet. Die Anlage fürs Steinheben befindet sich dahinter. Bild: Mira Güntert

Urs Hasler testet gerade noch die Anlagen, als ihn die «AZ» auf dem Wettkampfgelände beim Schulhaus in Hellikon besucht. «Seit letztem Freitag sind wird dran, hier alles aufzubauen», sagt er. Hasler gehört dem Organisationskomitee des TV Hellikon an, der am Samstag die Schweizer Meisterschaften im Steinstossen und Steinheben austrägt.

Fünf Anlaufbahnen hat der TV Hellikon errichtet. Bild: Mira Güntert

«Wir nehmen als Verein seit rund 25 Jahren an diesen Meisterschaften teil», sagt Hasler. «Nun war es an der Zeit, dass wir den Anlass selbst mal ausführen.» Hasler ist selbst langjähriger Steinstösser und weiss über die Szene bestens Bescheid. Er erwartet spannende Wettkämpfe, gerade auch deshalb, weil vor allem das Steinstossen in den letzten Jahren sehr an Popularität zugelegt habe. «Es gibt immer mehr gute Leute. Es wird zwar schwierig, aber vielleicht liegt dieses Jahr ein neuer Schweizer Rekord drin», sagt er.

Zurzeit seien 157 Personen beim Steinstossen und 79 Personen beim Steinheben angemeldet. «Es könnten aber noch mehr werden, man kann sich auch direkt vor Ort noch anmelden», sagt Hasler. Teilnehmen könne jedermann und jedefrau, man müsse dafür nicht Mitglied in einem Verein sein.

Um die insgesamt 17 Kategorien an einem Tag über die Bühne bringen zu können, beginnt der Wettkampf schon um 8 Uhr morgens. Am Nachmittag laufen jeweils die Finals. Hasler erwartet viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem Fricktaler sowie aus dem nahen Oberbaselbiet. «Es werden aber auch Leute aus der Innerschweiz oder aus anderen Landesteilen kommen», denkt er.

Unterstützung vom Eidgenössischen Nationalturnverband

Der Eidgenössische Nationalturnverband unterstützt den Turnverein mit der Software fürs Rechnungsbüro und stellt ihm gewisse Kampfrichterinnen und -richter zur Verfügung. «Zudem kontrolliert der Verband unsere Anlagen, damit alles korrekt ist», erklärt Hasler.

Für Leute, die zwar gern aktiv am Anlass dabei wären, aber nicht unbedingt zu den begnadetsten Athletinnen und Athleten der beiden Nationalsportarten gehören, hat der Turnverein das «Plausch-Steinstossen» vorbereitet. «Da kommt es nicht auf die Weite an. Im Vierer-Team muss man seine Weite schätzen und möglichst nah drankommen», sagt Hasler. Den besten Schätzerinnen und Schätzern winkt ein Säuli als Lebendpreis.

Urs Hasler vom OK wird selber an den Wettkämpfen teilnehmen und versuchen, den Heimvorteil auszunutzen. Bild: Mira Güntert

Hasler freut sich auf ein intensives Wochenende – natürlich dürfen an einem solchen Anlass eine Festwirtschaft und eine Party am Abend nicht fehlen. Doch es gibt eine Kleinigkeit, worauf wohl alle Helferinnen und Helfer verzichten könnten: Die 100 Tonnen Sand müssen nach den Wettkämpfen mit Schaufel und Schubkarren wieder von der Wiese entfernt werden.