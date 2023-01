Heimatkunde Auf den Spuren der Textilbarone: Wie Schweizer Fachkräfte bei der Industrialisierung Säckingens halfen Reinhard Valenta, ehemaliger Kulturamtsleiter der deutschen Stadt Wehr, hat sich auf die Spuren der Schweizer Textiler in Säckingen und im Wehratal nahe der Schweizer Grenze gemacht. Dort sorgten die Schweizer Textilbarone Bally und Herosé dafür, dass die Textilindustrie bis hinein ins 20. Jahrhundert gedeihen konnte.

Miriam Hauser, Vizepräsidentin der Fricktalisch-Badischen Vereinigung für Heimatkunde, mit Referenten Reinhard Valenta. Charlotte Fröse

Der erste Wintervortrag der Fricktalisch-Badischen Vereinigung für Heimatkunde in diesem Jahr und nach einer langen Coronapause stiess im Schloss Schönau bei den vielen Zuhörerinnen und Zuhörern auf reges Interesse. Reinhard Valenta, ehemaliger Kulturamtsleiter der deutschen Stadt Wehr, berichtete von seiner geschichtlichen Spurensuche der Industrialisierung Schweizer Textiler in Säckingen und im Wehratal des 19. Jahrhunderts.

Ans Tageslicht förderte er viele Fakten rund um die Schweizer Textilbarone Bally, Säckingen, und Herosé. Grosses Augenmerk legte er auf die fachlich versierten Arbeitskräfte, die extra aus der Schweiz ins Deutsche an den Hochrhein zogen. Ihrem Fachwissen war es zu verdanken, dass die Textilindustrie rund um Säckingen überhaupt bis hinein ins 20. Jahrhundert gedeihen konnte.

Valenta tauchte in der Vorbereitung seines rund 90-minütigen Vortrags tief in die Geschichte ein und steckte seine Nase dabei auch in etliche Jahre Säckinger, Öflinger und Wehrer Kirchenbücher etwa ab 1836. Fündig wurde er mit 77 Einträgen bei denen es sich um 69 Schweizer handelt. Etliche historische Fotografien und Abbildungen von Dokumenten ergänzten den Vortrag von Valenta.

Viele Schweizer kamen mit ihren Familien

Obwohl seine Ergebnisse, wie Valenta betonte, nur skizzenhaft seien, lernten die Zuhörerinnen und Zuhörer diese Zeit einmal von einer ganz anderen Seite kennen. Denn das Hauptaugenmerk lenkte Valenta auf die Schweizer Fachkräfte, deren berufliche Tätigkeiten aber auch auf deren Lebensumstände.

Viele Schweizer Textiler kamen mit ihren ganzen Familien an den Hochrhein. Einige verheirateten sich aber auch mit Deutschen. Anhand der Eintragungen in den Kirchenbüchern wurde im Laufe der Jahre eine Vermischung der Schweizer Facharbeiter mit Menschen aus dem Badischen deutlich, zumal, vor allem im Wehrer Bereich, auch zahlreiche Arbeiter in den speziellen Arbeitsbereichen wie Posamenter, Kattundrucker und Modelstecher, ausgebildet wurden.

Viel mehr war mangels geeigneter Quellen über die privaten Umstände der Arbeiter nicht zu erfahren. Ausführlicher konnte Valenta dagegen über die Freundschaft des Wehrer Bauernsohns Johann Bühler mit dem Schweizer Textildesigner Anton Zahner, der einige Jahre bei Herosé in Wehr arbeitete, berichten. Auch nachdem Zahner wieder in die Schweiz zurückzog, blieb der Kontakt der Beiden über eine gepflegte Brieffreundschaft erhalten.

Trotz intensiver Nachforschungen seien noch viele Fragen offen geblieben, denen es sich eigentlich lohne, vertieft nachzugehen, betonte Valenta.