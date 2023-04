Handball Wende in letzter Minute: Der TV Möhlin gewinnt das Aargauer Derby gegen Baden Tabellarisch geht es für den TV Möhlin in den letzten Spielen der NLB-Saison nicht mehr um allzu viel. Im Kantonsderby beim STV Baden wollten die Fricktaler aber natürlich unter keinen Umständen verlieren. Trotz teilweise mehrerer Tore Rückstand liessen sie sich in keiner Phase des Spiels abschütteln – und konnten die Partie ganz am Ende sogar noch gewinnen.

Der TV Möhlin gewinnt das Kantonsderby auswärts beim STV Baden mit 29:28. Auf dem Archivbild: Sebastian Kaiser. Bild: Michi Mahrer

Der STV Baden hoffte im Aargauer Derby auf einen Befreiungsschlag. Die letzten fünf Spiele verlor «Städtli» allesamt. Für die im Mittelfeld platzierten Handballer aus Möhlin stand indessen tabellarisch gesehen wenig auf dem Spiel – aber gegen den Kantonsrivalen wollte sich natürlich keiner die Blösse geben.

Die Limmattaler starteten gut in die Partie und nutzen gleich die ersten beiden Angriffe, um 2:0 in Führung zu gehen. In einer kämpferischen, aber nicht unfair bestrittenen Startphase war der Heimmannschaft ihr Punktehunger anzumerken.

Möhlin startet die Aufholjagd

«Städtli» erarbeitete sich einen Start nach Wunsch, indem sie effizienter agierten und Fehler der Gäste umgehend ausnutzten. Nach 13 Minuten stand eine 9:3-Führung zu Buche, und das, obwohl Baden in dieser Zeit bereits die erste Zweiminutenstrafe des Spiels zu überstehen hatte. Möhlins Trainer Zoltan Majeri sah sich nach einer knappen Viertelstunde gezwungen den Spielfluss der Badener mit einem Team-Time-out zu unterbrechen.

Majeri war es offenbar gelungen, seine Spieler während des Unterbruchs wachzurütteln. Innert nur zwei Minuten verkürzten Stian Grimsrud, Jan Waldmeier und Maurice Meier zum 10:6, woraufhin Baden-Trainer Björn Navarin seinerseits ein Time-out nahm und an der Seitenlinie mit dem Taktikboard auf seine Akteure einwirkte.

Als Jonathan Ulmer kurz drauf zum 10:8 traf, war die Partie neu lanciert. Das Spiel gestaltete sich nun deutlich ausgeglichener und auf beiden Seiten schlichen sich einige Unachtsamkeiten und Fehlwürfe ein. Möhlin schaffte durch einen Weitwurf ins leere Tor durch Torhüter Grana kurzzeitig den 13:12 Anschlusstreffer (27. Minute), doch Baden liess sich von der Aufholjagd der Fricktaler nicht beeindrucken und baute die Führung erneut aus, zum Pausenstand von 17:14.

Die Gäste zeigen sich hartnäckig

Was sich gegen Ende des ersten Durchgangs bereits andeutete, fand in der zweiten Halbzeit eine Fortsetzung. Die Partie blieb ausgeglichen, beide Teams zeigten temporeiches Angriffsspiel und kämpften aufopferungsvoll. In der 36. Minute verpasste Möhlin die Chance, die Partie erstmals auszugleichen (18:17) und prompt zog Baden zum 20:17 davon.

Nur fünf Minuten später büssten die Limmattaler den Vorsprung wieder ein, als Ulmer zum 21:20 traf. «Städtli» machte einen erneuten Anlauf, um Möhlin zu distanzieren und führte nach 49 Minuten mit 25:22. Erneut liessen sich die Gäste nicht abschütteln und zwangen ihre Gegner in eine spannungsgeladene Schlussphase. Justin Larouche, mit zehn Treffern bester Torschütze des Abends, verkürzte in der 51. Minute zum 25:24 und kurze Zeit später ermöglichte eine Parade von Grana den 26:26 Ausgleichstreffer durch Grimsrud.

Beim Stand von 27:27, nur drei Minuten vor dem Schlusspfiff, trat Badens Hildebrandt zur Siebenmeterlinie, doch er fand seinen Meister in Jonas Coetermans. Die Fricktaler rissen die Arme in die Höhe im Wissen, dass damit der Sieg nun in den eigenen Händen lag. Im anschliessenden Angriff der Fricktaler kassierte Pascal Bühler eine Zweiminutenstrafe, da er den anstürmenden Manuel Csebits nicht regelkonform stoppen konnte, und als Jan Waldmeier vom Flügel zum 27:28 traf, schien das Pendel endgültig auf die Seite des TV Möhlin gekippt zu sein.

Zwar überraschte Kai Klampt die Möhliner Defensive mit einer gekonnten Finte und glich zum 28:28 aus, doch Waldmeier wiederholte seinen Zaubertrick von vorhin und schoss mit 40 verbleibenden Sekunden auf der Spieluhr den 28:29-Siegtreffer.