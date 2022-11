Handball Von Anfang an hinterhergelaufen: Der TV Möhlin kassiert eine Klatsche gegen Stans Der TV Möhlin reiste eigentlich leicht favorisiert zum Auswärtsspiel nach Stans. Doch die Fricktaler kamen nur schwer in die Partien und unterlagen schlussendlich klar mit 35:28. Trotz der Niederlage bleiben sie Tabellenfünfter der Nationalliga B.

Rudi Safranko – am Ball – erzielte die meisten Tore für Möhlin. Bild: Christine Steck

Vom Papier her durfte sich der TV Möhlin als leichter Favorit auf die Auswärtsfahrt nach Stans machen. Der Tabellenneunte Stans traf auf den Tabellenfünften Möhlin. Doch in der NLB wurde schon häufig bewiesen, dass dies wenig zu bedeuten hat. Und am Samstag sahen die angereisten Möhliner Fans diese Theorie einmal mehr bestätigt. Die Fricktaler zeigten ein anderes Gesicht als noch vor einer Woche zu Hause gegen Emmen, wo die Mannschaft von der ersten bis zur letzten Minute eine bärenstarke Leistung hinzauberte.

Schon zu Beginn kam der TV Möhlin nur schwer in die Partie. Was noch mit der Nervosität und Anlaufschwierigkeiten erklärt werden konnte. Zwar zogen die Möhliner mit den jeweiligen Anschlusstreffern zum 2:3 (7.) und 3:4 (8.) nach, danach versenkten die Stanser auf der Gegenseite kompromisslos, mal vom Kreis oder der Nahwurfzone.

TV Möhlin nimmt eine frühe Auszeit

Noch hätten die Fricktaler korrigieren können, aber die nächsten technischen Fehler und ein zu schwieriger Wurf von der Flügelposition liessen die beiden Paraden von Torhüter Grana gegen den zuvor erfolgreichen Nando Kuster verblassen. Zoltan Majeri nahm früh die Auszeit (12.). Justin Larouche und Valentin Mahrer scheiterten danach an Noah Ineichen und bezeichnend: Auch der Siebenmeter vom sonst nervenstarken Xavier Franceschi fand nicht den Weg ins Tor. Da stand es 8:3 in Minute 15 für den Gastgeber.

Immerhin: Bis auf einen Drei-Tore-Rückstand in der 24. Minute kamen die Gäste aus dem Fricktal heran. Das war es dann, nach einem ärgerlichen Ballverlust und einem Gegentreffer ging Stans mit einem 18:13 in die Kabine.

Schwächephasen setzten sich fort

Es dauerte nur 20 Sekunden, bis Safranko das erste Tor für den TV Möhlin in der zweiten Hälfte erzielen konnte. Und auch der Rechtsaussen netzte sehenswert ein. Stans gewann aber immer wieder zu einfach das Duell mit dem Fricktaler Abwehrzentrum und dem Keeper und lag in der 43. Minute mit 24:18 vorne.

Typisch die nächste Szene, als der Ball ungewollt in die Hände des Gegners gelang und zu einfach den Weg Richtung Möhliner Tor fand. Die Abwehr stand noch nicht bereit, als Luca Stadelmann bereits die Arme hochriss und seinen Treffer bejubelte. Trainer Zoltan Majeri versuchte, die Mannschaft mit dem Time-out wachzurütteln, sie zu motivieren und weiterzukämpfen. Im Anschluss sprach er von einem Mentalitätsproblem, das sich heute offenbart habe.

Trotz Niederlage noch Tabellenfünfter

Nach zwei starken Treffern von Möhlins Topskorer Safranko zum 22:28 schlichen sich erneut frustrierende technische Fehler ein. Die Stanser Offensive ging weiter nicht vom Gaspedal, stellte auf 31:24 (52.), und so rannten die Gäste einem zermürbenden Sechs-, Sieben-Tore-Rückstand hinterher, der bis zum Schluss bestehen blieb.

Stans hat sich zwei verdiente Punkte erkämpft und belegt neu den siebten Tabellenrang. Der TV Möhlin bleibt trotz der Niederlage Tabellenfünfter. Am kommenden Sonntag trifft der TV Möhlin auf den STV Baden, das auf Rang zwei liegt. Alles wieder auf null und vor allem zu Hause.