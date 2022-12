Handball Viel Kampf, viel Wille und eine grossartige Fankulisse: Der TV Möhlin gewinnt das Derby Der TV Möhlin gewinnt nach dem Derby gegen Birsfelden auch jenes gegen den Kantonsrivalen STV Baden: Mit viel Kampf, Wille und der Unterstützung des Heimpublikums kann die Mannschaft eine Aufholjagd des Gegners in den Schlussminuten stoppen und die zwei Punkte holen.

Xavier Franceschi (links) durfte sich gegen den STV Baden als Torschütze feiern lassen, Kapitän Sebastian Kaiser (rechts) musste verletzt raus. Bild: Michi Mahrer/Aargauer Zeitung

Der TV Möhlin ist Derbysieger: Am Sonntag gewannen die Fricktaler Handballer gegen den Kantonsrivalen STV Baden mit 27:23. Und das vor über 600 Zuschauerinnen und Zuschauern in der Steinlihalle, die ihre Mannschaft gerade in der heissen Schlussphase lautstark unterstützten.

Doch der Reihe nach. Möhlin erspielte sich nach sieben Minuten eine 4:2-Führung. Aber Baden holte Tor um Tor auf, auch weil Keeper Marco Wyss den Möhliner Angriff nach und nach düpierte. So erzielte Julius Voelkin den Führungstreffer für die Gäste und Möhlin brauchte lange sieben Minuten, um durch Justin Larouche zum 5:5 (15. Minute) auszugleichen.

Die Gastgeber lebten in dieser Zeit von den Fehlern der Gäste und holten sich durch Jan Waldmeier die Führung zurück. Badens Coach Björn Navarin nahm bereits die Auszeit, brachte neue Kräfte – es war aber Rudi Safranko, der in Torlaune kam und für den TVM vorlegte. Noch war Baden dran, glich noch einmal aus zum 7:7 in der 20. Spielminute.

Der Kapitän muss verletzt raus

Bitter für das Heimteam: Kurz zuvor musste Kapitän Sebastian Kaiser auf dem Spielfeld gepflegt werden und konnte fortan nicht mehr eingreifen. Für ihn kam Jonathan Ulmer, der eigentlich die Flügelposition abdeckt. Ulmer besorgte allerdings sogleich die nächsten beiden Treffer.

Hinten hielt Dennis Grana den Versuch von Kai Klampt und Jan Waldmeier, der stark performte, erhöhte wieder auf plus zwei (24. Minute) für Möhlin. Die nächsten Minuten waren von Paraden auf beiden Seiten geprägt. Zur Pause verzeichneten beide Keeper eine sehenswerte Quote: Dennis Grana hielt 50 Prozent und Mario Wyss 46 Prozent der Abschlüsse auf ihr Tor. Mit 12:9 ging es in die Pause.

Dass es auch in der zweiten Halbzeit kein Selbstläufer würde, war allen klar. Baden war schnell auf den Beinen und verfügte über ausreichend spielstarke Auswechselspieler. Möhlin kompensierte die enge Spielerdecke mit dem tollen Publikum im Rücken und einer geschlossenen Teamleistung.

Zudem war Zoltan Majeri vorausschauend an der Seitenlinie präsent und managte auch die zweite Spielzeit mit grosser Leidenschaft. «Städtli» Baden lag weiterhin zwei, drei Tore zurück, aber auch der Gastgeber Möhlin musste hart für jedes Tor arbeiten.

Eine Schlussphase voller Emotionen

In der 49. Minute kochten die Emotionen hoch, gerieten sich Pascal Bühler und Rudi Safranko in die Haare. Bühler hatte Safranko im Auge erwischt, beide nahmen danach auf der Bank Platz.

Minuten vor dem Ende drehten die Badener nochmal auf und kamen durch Bühler, Michel Hildebrandt und Kai Klampt wieder bis auf ein Tor zum 24:23 aus Sicht der Gastgeber heran. Vier lange Minuten auf der Uhr – Spannung pur, mit Happy End für das Heimteam.

Safranko behielt vom Siebenmeter die Nerven und Dennis Grana zeigte mit zwei nacheinander gehaltenen Bällen eine ganz wichtige vorentscheidende Aktion. Waldmeier erhöhte auf den Drei-Tore-Vorsprung, und Grana hielt den nächsten Abschluss von Roland Szabo. Safranko machte das letzte Tor des Abends und liess seinen Gefühlen freien Lauf.