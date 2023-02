Handball Überraschungssieg: TV Möhlin schlägt ersatzgeschwächt den Tabellenzweiten aus Genf Die Fricktaler schlagen das favorisierte CS Chênois Genève in heimischer Halle mit 31:26. Bester Werfer war Justin Larouche mit zehn Treffern, Keeper Dennis Grana wurde für seine 40-Prozent-Quote als «Best Player» geehrt.

Mit einer Energieleistung setzte sich der TV Möhlin (in Orange) gegen CS Chênois Genève durch. Michi Mahrer

Im Hallen-Durchgang roch es zeitweise nach ätherischen Ölen. Manch Möhliner Handballer griff zu diesem Mittel, um die Atemwege freizubekommen. Noch ein paar Tage zuvor musste TV Möhlin-Trainer Zoltan Majeri mit einem reduzierten Kader im Training klarkommen und sah dem Spiel am Samstag gegen den Tabellenzweiten der Nationalliga B aus Genf mit einigen Sorgenfalten entgegen.

Nach ausgeglichenem Beginn übernahmen die Gastgeber Mitte erster Hälfte das Kommando. Beim Zwischenspurt zum 12:9 (20.) für den TV Möhlin zeichneten sich Dennis Grana im Tor und Justin Larouche mit drei Treffern aus. Vorangegangen war eine Zeitstrafe für den Topskorer der Genfer, Stéphane Chardon. Er liess sich auf dem Feld pflegen und hatte drei Angriffe aussetzen müssen. Die Möhliner überzeugten weiterhin mit einer zupackenden Abwehr und einer tollen Chancenauswertung.

Fünf-Tore-Vorsprung zur Halbzeit

Nach dem Time-out in der 23. Minute erhöhte Larouche auf plus drei. Genf hatte zuvor Bastien Soullier für den glücklosen Steeven Panchaud im Tor eingewechselt. Die nächste Zeitstrafe, diesmal gegen den routinierten Abwehrspieler Maurice Meier (23.), welcher mit bandagiertem Vorderarm aufspielte, hätte den wirbligen Genfern in die Karten gespielt. Aber Dennis Grana hielt den nächsten Versuch von Marius May und Stian Grimsrud schloss, sehr zur Freude des präsenten Publikums, mit einem Dreher das drohende Zeitspiel erfolgreich zum 14:10 ab.

Genfs Trainer Juan Basmalis Gomez nahm danach die Auszeit. In den letzten viereinhalb Minuten vor dem Seitenwechsel überzeugten jedoch Jan Waldmeier und Jonathan Ulmer. Der rekonvaleszente «Paco» Ulmer mobilisierte seine letzten Kräfte und erzielte das Tor zum 16:11-Halbzeitstand.

TV Möhlin zwingt Genf zum Time-out

Der TV Möhlin begann die zweite Spielzeit in Unterzahl, derweil für Genf Jordan Bonilauri und Maxym Strelnikov das Abwehrzentrum verstärkten. Jedoch Grimsrud schloss unbeirrt ab und auch Larouche glänzte einmal mehr. Die Genfer kassierten die nächste Zeitstrafe. Die entstandene Lücke nutzte Rudi Safranko mit zwei Treffern und Ulmer bestrafte den nächsten Fehler der Westschweizer mit einem Tor.

Genf wurde so früh zum Time-out gezwungen. Bonilauri, der grossgewachsene Kreisläufer, scheiterte danach am zuvor eingewechselten Keeper Alain Wenger, welcher heute seinen Geburtstag feierte und der Zehn-Tore-Vorsprung für das Heimteam wurde Tatsache. Jedoch hagelte e weiter Zeitstrafen. Am Schluss verbuchte der TV Möhlin deren zehn, Genf zwei. In der 53. Minute, es lief gerade gegen Möhlin, erhöhte Ulmer vom Siebenmeter und freute sich mit einem lauten Freudenschrei über diesen wichtigen Treffer (27:21).

Unparteiische sorgen für Brisanz in der Partie

Die Unparteiischen brachten Brisanz in die Schlussminuten, als Meier sein Strafen-Kontingent aufgebraucht hatte und auch Ulmer noch die direkte rote Karte (28:23/56.) sah. So musste Möhlin mit der doppelten Unterzahl klarkommen. Die in Grau Spielenden verteidigten nun offensiv und zwangen die Führenden zu mehr Laufwegen. Das nutzten Valentin Mahrer und Xavier Franceschi zum Schlussresultat zum 31:26.

Das Publikum hielt es schon längst nicht mehr sitzend aus, klatschte die Mannschaft in hektischen Phasen zum Sieg. Trotz des Optimismus, wer hätte heute mit zwei Punkten gerechnet? Die Mannschaft hat alle Kraftreserven angezapft, in der Verteidigung und offensiv und wurde nicht zuletzt von ihrem Trainer Zoltan Majeri perfekt auf den Gegner vorbereitet, respektive an mit viel Leidenschaft gecoacht.