Handball TV Möhlin unterliegt auswärts in Stans: Nach einer starken Leistung kam in der zweiten Halbzeit der Bruch Am dritten Spieltag und dem zweiten Auswärtsspiel der Saison gegen den BSV Stans verloren die Handballer aus dem Fricktal mit 29:35. Zur Pause stand es 15:16. Damit behaupten sich die Innerschweizer weiterhin an der Tabellen-Spitze der NLB, während der TV Möhlin auf den neunten Platz zurückfällt.

Hektisch war es und emotional ein richtig harter Kampf um jeden Ball. Erst in der Schlussviertelstunde behielten die Spieler von Trainer Fabio Madia langsam aber sicher die Oberhand. Der TV Möhlin überzeugte mit viel Willenskraft und hörte nicht auf zu rennen. Am Ende fehlten die individuellen Mini-Prozente, angefangen bei den fünf Siebenmetern, nur zwei landeten hinter der Torlinie, bis hin zu den zu vielen Fehlwürfen.

Der TV Möhlin startete mit einer sehenswerten Zwei-Tore-Führung, ehe die Stanser Torjäger langsam auf Betriebstemperatur kamen. Ivan Medic und zuletzt Carlo Femiano glichen zum 3:3 und 4:4 aus. Die schnellen Anspiele der Gastgeber und die Gegentore danach brachten die Fricktaler unter Druck und zwangen sie, nach einem Treffer, sofort in die Rückwärtsbewegung zu laufen, um die Defensive zu stabilisieren.

Eine Partie zunächst auf Augenhöhe

Der TV Möhlin (rote Trikots) musste gegen den quirligen Angriff der Gegner hart verteidigen. Bild: Christine Steck

Nach den Toren von Justin Larouche, scheiterte Jonathan Ulmer danach zweimal am Stanser Goalie Noah Ineichen. Die Gastgeber konnten deshalb in der 16. Spielminute auf 10:7 enteilen. Kreisläufer Nando Kuster hatte dazu mit zwei Treffern beigetragen. Aber der TV Möhlin liess sich nicht abhängen, zog durch Jan Waldmeier nach und bestrafte den nächsten technischen Fehler der Stanser mit einem weiteren Tor zum 9:10. Wenig später glich der TVM zum 10:10 in der 19. Minute aus.

Der Stanser Ivan Medic zimmerte die meisten seiner zehn Tore (aus elf Versuchen) derart präzise und zum Teil aus grosser Entfernung ins Möhliner Tor, dass es für Schlussmann Benjamin Blumer ärgerlich wurde. Trotzdem wehrte sich sein Team nach Kräften, sorgte mit einer aufmerksamen Deckung auch für den einen oder anderen Ballgewinn. In der Offensive wurde aber zu inkonsequent abgeschlossen, liess man buchstäblich zu viel liegen. Möhlins Trainer Zoltan Majeri sprach nach dem Spiel denn auch von zu vielen Fehlwürfen, die dann in der Endabrechnung fehlten. Bis zur Pause hatte man den Stanser Express aber trotz allem im Griff: Halbzeitstand: 16:15. Bis zur 40. Spielminute entwickelte sich ein attraktiver Schlagabtausch auf Augenhöhe.

Technische Fehler und unpräzise Würfe

Danach übernahmen die Gastgeber langsam und unaufhaltsam das Heft. Kleine Fehler und unpräzise Würfe der zurückliegenden Möhliner aufs gegnerische Tor, befeuerten das Heimteam. Die Halle erwachte, die rund 500 Zuschauende peitschten ihr BSV nach vorne. Möhlin bewies trotzdem Nerven und Kampfgeist: Jan Waldmeier traf vom Flügel zum 20:24, Justin Larouche zum 21:25 und Jonathan Ulmer zum 22:25, das war ein kleines Comeback in der 46. Spielminute.

Es folgten technische Fehler, welche die torhungrige Angriffsreihe der Gastgeber dankend annahm und ihrerseits blitzschnell auf plus fünf oder sechs stellte. Diesen Vorsprung liessen sich die Innerschweizer nicht mehr nehmen. Möhlin kam zwar noch einmal auf ein 29:33 in der 59 Minute heran, aber symptomatisch für das Spiel der Stanser, brachten diese den Ball innerhalb von nur zehn Sekunden zweimal in Folge im gegnerischen Netz unter, zum umjubelten Endstand von 35:29.