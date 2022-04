Handball Spannung pur im Steinli und dann doch noch ein Happy End für den TV Möhlin Die Fricktaler Handballer gewinnen ­zu Hause mit 32:31 knapp gegen die Kadetten Espoirs. Aber erst dank einer Parade von Benjamin Blumer und dem vorentscheidenden Treffer zum 31:29 (58.) durch Armin Sarac konnte der TV Möhlin den Sieg festhalten. So zitterten die Fricktaler Fans bis zum Abpfiff.

Der TV Möhlin gewinnt gegen Kadetten Espoirs. Den entscheidenden Treffer erzielt Armin Sarac. Michi Mahrer

Die Mannschaft wollte ein anderes Gesicht als eine Woche zuvor in Birsfelden zeigen und zu Hause wichtige Punkte holen. Denn noch ist der Ligaerhalt des TV Möhlin (TVM) nicht in trockenen Tüchern. Aber auch die Gäste aus Schaffhausen, die im Mittelfeld der Tabelle liegen, hegten genau die gleichen Absichten.

Und so lief der Ball in den ersten zehn Minuten auf beiden Seiten schnell nach vorne. Möhlin schrieb munter Tore gut, durch Manuel Csebits, Stian Grimsrud, Sebastian Kaiser und zuletzt durch Jonathan Ulmer, der in der zehnten Spielminute zum 7:3 vorlegte. Lionel Mirdita mit der 14 scheiterte zweimal an Dennis Grana und im Gegenzug brillierte Ulmer mit Treffer zwei und drei zum 9:3 (13.). Kurz danach bewog der rasante Vorsprung des Heimteams Trainer Marco Lüthi zum Time-out.

Zeitstrafe für Möhlin und Siebenmeter für die Gäste

Und tatsächlich holten die in Schwarz spielenden Kadetten langsam auf. Mirdita traf, Patrice Bührer zog zum 11:6 (17.) nach und David Hrachovec und nochmals Lionel Mirdita zum 12:8 (20.). Derweil kassierte der TVM die Zeitstrafe und es gab einen Siebenmeter für die Gäste. Offensiv ging der Ball danach verloren und wurde durch Benjamin Zehnder, der mit spektakulären Flügelwürfen auf sich aufmerksam machte, ins leere Tor zum 12:10 gespielt.

Erneut war es Torhüter Grana, der den wurfgewaltigen Mirdita parierte, und im Gegenzug liessen Sarac, Kaiser und Manuel Csebits die nächsten Treffer folgen (16:12 / 27.), wobei Csebits allein einen 3:0-Lauf zelebrierte. Aber die Gäste versuchten alles, um nicht abzuhängen. Mit Spielstand von 19:14 ging es in die Kabine.

Spannendes Drehbuch in Umgang zwei

Für die 510 Zuschauerinnen und Zuschauer im Steinli folgte noch beste Handball-Unterhaltung. Tatsächlich traf David Hrachovec nach zehn Sekunden nach Anpfiff zum Vier-Tore-Rückstand und bald danach waren es noch drei. So erspielte sich das Heimteam wieder einen Vorsprung und lag in der 39. Spielminute mit 24:18 vorne. Zwei Minuten später hiess es 24:22 und nach Jan Waldmeiers 25:22 (42.) lief sich erneut Hrachovec warm und erzielte in der 44. Minute den Anschlusstreffer für die Kadetten (25:24).

So entwickelte sich das Duell auf Augenhöhe und die Schiedsrichter trugen mit dazu bei, dass das Drehbuch nichts an Dramatik und Brisanz verlor. 55. Minute: 29:29, Linkshänder und Topscorer Hrachovec (12 Tore) traf zum erneuten Ausgleich, Kaiser verwarf den Ball und Benjamin Blumer konnte den Wurf ins leere Tor gerade noch verhindern.

Sarac überzeugte mit seinem Treffer zum 32:30

Der Kapitän kämpfte weiter und erhöhte wieder auf ein Tor, während die Gäste scheiterten und Armin Sarac Nerven bewies. Er erhöhte zum vorentscheidenden 31:29. Der Versuch der Kadetten, Torchancen zu kreieren, endete mit dem 31:30. Sarac überzeugte mit seinem Treffer zum 32:30 und die Kadetten durften noch vom Siebenmeter antreten: Schlussstand: 32:31.