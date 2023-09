Handball Siegtreffer in der Schlussminute: TV Möhlin dreht Partie gegen Steffisburg und sichert sich auswärts zwei Punkte In einem Herzschlagfinal schlagen die Fricktaler Handballer den NLB-Aufsteiger TV Steffisburg mit 27:26. Dabei liessen sie in der ersten Halbzeit viele Chancen liegen und lagen noch zur Pause mit 10:12 zurück. Erfolgreichster Torschütze für den TV Möhlin war Lucas Grandi mit acht Treffern.

Der TV Möhlin liess beim Gastspiel beim NLB-Aufsteiger TV Steffisburg einiges an Möglichkeiten liegen, scheiterte gleich dreimal am quirligen Steffisburger Torwart Benjamin Edionwe. Erst Patrick Schweizer, der den abwesenden Kreisläufer Maurice Meier ersetzte, traf in der siebten Spielminute zum 1:2. Jonathan Ulmer erhöhte mit einem Doppelschlag und nach einem nächsten eroberten Ball verkürzte Schweizer per Gegenstoss zum 4:5 (13.). In der 14. Minute glich Rückraumspieler Justin Larouche erstmals aus.

Torgefahr aus allen Lagen: Lucas Grandi (liegend) war mit acht Treffen erfolgreichster Schütze für den TV Möhlin. Bild: Andrea Roth

Die Möhliner taten sich mit dem zwar etwas trägen, aber durchaus cleveren Spiel der Gastgeber schwer. Die Überzahlsituation verstrich ohne Treffer und sie machten Fehler. Das Heimteam zog deshalb zeitweise bis auf drei Tore davon. In der 24. Minute führte Roman Scheidegger bereits den vierten Strafwurf erfolgreich aus und als Luc Stettler gar zum 12:8 erhöhte, musste Zoltan Majeri zum ersten Mal die Grüne Karte legen (26.). Die nächste Zeitstrafe für die Gastgeber und die damit entstandene Lücke in der Abwehr nutzte Larouche zum 9:12. Robin Santeler, der Benjamin Blumer im Tor abgelöst hatte, zeigte eine wichtige Parade und Lucas Grandi erkannte seine nächste Chance, traf zum Pausenstand von 10:12.

Anderes Gesicht in der zweiten Spielzeit

Der TV Möhlin begann die nächsten 30 Minuten in Unterzahl wegen eines Wechselfehlers noch vor der Pause. Trotzdem überzeugte er fortan mit mehr Körpersprache, mehr Tempo und Zug aufs Gastgeber-Tor. Mit der 5:1-Abwehr und Fabian Ceppi an der Spitze wurden die gegnerischen Angriffsbemühungen gestört und offensiv legte Möhlin nun einen Zacken zu, erzielte in der 34. Minute den Ausgleich zum 13:13.

Sechs Minuten später durfte «Paco» Ulmer zum ersten Möhliner Siebenmeter ran. Es ging ausgeglichen weiter, mal legte Möhlin vor, dann glich Steffisburg aus, ging seinerseits nach vorne und zwang die Gäste nachzuziehen. Topscorer Lucas Grandi glich in der 54. Minute erneut aus, zum 25:25. Die Anspannung bei den Fans in der Lachenhalle wuchs.

Stian Grimsrud wirft Möhlin zum Sieg

Fünf Minuten vor dem Abpfiff nahm Steffisburgs Trainer Sven Krainer die Auszeit. In Unterzahl nutzte Krainer das taktische Mittel mit dem sechsten Feldspieler und Janes Karlen erhöhte auf plus eins. Jonathan Ulmer zog nach, alles wieder auf null. Nach einem Wurffehler der Steffisburger, schrieb Edionwe eine weitere Parade gut und wenig später musste Lucas Grandi auf die Bank. Noch zweieinhalb Minuten verblieben.

Schlussmann Robin Santeler hielt gegen Jan Allemann, worauf Majeri die Auszeit nahm. Anderthalb Minuten noch. Spielmacher Stian Grimsrud traf zum umjubelten 27:26, aber noch hatte Steffisburg Zeit zu reagieren, ganze fünfzehn Sekunden. Ein letztes Time-out für die Steffisburger, sie griffen wieder mit dem zusätzlichen Feldspieler an, aber Möhlin verteidigte bärenstark. Die Zurückliegenden blieben in der Abwehr hängen und schon ertönte die Sirene. Der Rest war Jubel und Freudentanz über zwei wichtige, wenn auch nicht makellose, Auswärtspunkte.