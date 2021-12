Handball Niederlage in der Ostschweiz: Der TV Möhlin erleidet einen neuerlichen Tiefschlag Es war die neunte Niederlage im zwölften Spiel der laufenden NLB-Saison und die vierte in Serie: Der TV Möhlin verlor am Samstag in Gossau mit 22:28 (12:16) und rutscht so auf den 12. Tabellenrang ab. Jetzt richten sich die Blicke aufs kommende Heimspiel gegen den Zweitplatzierten in der NLB-Tabelle, Kreuzlingen.

Manuel Csebits (Mitte) vom TV Möhlin erzielte im Match gegen Gossau drei Treffer. Michi Mahrer (22. November 2021)

Die Fricktaler NLB-Handballer reisten ohne die verletzten Stammkräfte Patrick Schweizer, Stian Grimsrud, Luca Halmagyi und Maurice Meier in die Ostschweiz. Meier erlitt in der umkämpften Partie gegen Stans vor einer Woche eine mehrfache Nasenbeinfraktur. Ergänzt wurde das ersatzgeschwächte Kader durch Marc Rohr (TSV Frick) und Valentin Mahrer (MU19 Elite). In den Reihen des Gegners fehlte indessen auch eine wichtige Personalie verletzungsbedingt: Topskorer und Regisseur Kevin Lind.

Möhlin nur ganz zu Beginn in Führung

So suchten zu Beginn beide Mannschaften auf dem Parkett nach Konstanz und Spielsicherheit. Dennis Grana parierte die ersten Angriffsversuche der Gossauer und Manuel Csebits warf den ersten und zugleich letzten Führungstreffer in dieser Partie für den TVM zum 1:0 (3. Minute). Loris Zeller glich aus und Teamkollege Cornel Bucher erhöhte auf 2:1 für Gossau.

Noch blieb Möhlin dran, glich aus und lag lange nur einen Treffer zurück. Dennis Grana nagelte das Tor fast vier Minuten lang zu und liess sich vier Paraden gutschreiben. Jonathan Ulmer traf zum 3:3 in der 10. Spielminute, ehe Gossau Fahrt aufnahm und einen Drei-Tore-Vorsprung herbeiführte. Möhlins Offensive scheiterte an Gabor Busa und erst Sebastian Kaiser konnte danach auf zwei verkürzen.

Die Gastgeber versuchten Möhlins Angriffsbemühungen durch eine offensive Abwehr zu stören und liessen ihrerseits die Heimfans immer wieder über tolle Würfe jubeln. Nach dem 9:5 (16. Minute) nahm Trainer Samir Sarac ein Time-out. Und tatsächlich verkürzte der TV Möhlin danach auf 9:7, wäre auf Kurs gewesen und scheiterte dann schlussendlich an eigenen Fehlern. So stand es zur Pause 16:12 für das Heimteam.

Nur noch ein Spiel bis zur Winterpause

Nach der Pause begannen die Möhliner mutig und verkürzten auf zwei Treffer in der 40. Minute. Zuvor konnte sich Sebastian Kaiser über seinen Torerfolg freuen. Auch Armin Sarac brachte seinen Siebenmeter in den Maschen unter und verkürzte auf 17:19. Aber ein technischer Fehler und zwei Fehlwürfe liessen den möglichen Ausgleich in der Offensive wieder in weite Ferne rücken, stattdessen baute «Forti» den Vorsprung aus.

In der Schlussphase fehlte den Fricktalern die Kraft, sie scheiterten an der eigenen Abschlussschwäche und manchmal auch am Glück. So blieb es beim deutlichen Vorsprung für Gossau – und der nächsten Niederlage.

Am kommenden Samstag empfängt der TV Möhlin den in der heimischen Steinlihalle den Zweitplatzierten in der NLB-Tabelle, Kreuzlingen. Danach geht es bis zum 29. Januar in die Winterpause.