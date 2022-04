Handball Mit dem Sieg gegen SG Yellow/Pfadi rückt für Möhlin der Klassenerhalt näher Die Fricktaler NLB-Handballer besiegen die Gegner aus Winterthur zuhause mit 29 zu 26 Toren. Das Team überholt damit die SG Yellow/Pfadi in der Tabelle und schafft etwas Abstand zum direkten Abstiegsplatz. Aber noch ist der Klassenerhalt für die Möhliner nicht in trockenen Tüchern.

Jubel beim TV Möhlin. Das NLB-Team macht einen grossen Schritt in Richtung Klassenerhalt und schlägt Yellow Espoirs. Michi Mahrer

Der TV Möhlin macht einen grossen Schritt in Richtung Klassenerhalt. Am Samstag war nicht nur der Gegner SG Yellow/Pfadi Espoirs unangenehm, sondern auch die spezielle Anspielzeit, Anpfiff war bereits um 12 Uhr, weil die Halle später für das Festprogramm rund um die «Baranoia» gebraucht wurde.

Nach einem misslungenen Start konnte sich der TV Möhlin steigern und gewann dank einer grundsoliden Verteidigung nicht nur zwei Punkte, sondern auch etwas Distanz zum direkten Abstiegsplatz.

Doch der Reihe nach: Dank einem spielfreien Wochenende über die Osterfeiertage hatte der TV Möhlin zwei Wochen Zeit, sich auf den Gegner aus Winterthur und dessen vorgesetzte Verteidigung einzustellen.

Für den TVM galt: Verlieren verboten

Gegen den direkten Tabellennachbarn war verloren verboten, umso akribischer arbeiteten Samir Sarac und seine Truppe im Training. Die junge Ausbildungsmannschaft von Pfadi ist mit viel Talent versehen, vier Spieler sind in der aktuellen U21-Nationalmannschaft zu finden und Levin Wanner ist aufgrund seines jungen Alters sogar noch Teil der U19-Nati.

Die Wichtigkeit und die etwas angespannte Ausgangslage im Tabellenkeller machten sich vor allem zu Beginn bemerkbar. Im Angriffsspiel fand nur einer von sechs Würfen den Weg ins Tor, sodass die Heimmannschaft nach zehn gespielten Minuten mit 1:5 im Hintertreffen war. Hinzu kam die unübliche Anspielzeit, sodass die Spieler etwas Zeit benötigten, um den Rhythmus zu finden.

Nach weiteren zehn Spielminuten war der Fehlstart jedoch bereits wieder korrigiert und bis zur Halbzeit lag man sogar mit einem Tor in Führung, der TV Möhlin befand sich wieder im Fahrplan. Grundlage für den wichtigen 29:26 Sieg war eine grundsolide Verteidigung. Die aggressive 6:0-Verteidigung rund um den starken Innenblock Filip Halmagyi und Dick Hylken funktionierte hervorragend und in Kooperation mit einem guten Torhütergespann konnte man die SG Yellow/Pfadi Espoirs während der ganzen zweiten Halbzeit auf Distanz halten.

Möhlin mit hervorragender Wurfquote

Im Angriff überzeugten die Orangen aus Möhlin vor allem mit einer hervorragenden Wurfquote. Der wichtige Heimerfolg für den vermeintlichen Klassenerhalt war das aktuelle Highlight eines regelrechten Steigerungslaufs seit dem Rückrundenstart im Januar. Die gezeigte Leistung in der Defensive ist nicht nur erfolgreich, sondern strahlt auch wieder ein gesundes Selbstvertrauen aus. Mit dem aktuellen Aufwärtstrend sind auch die nächsten Gegner BSV Stans und TSV Fortitudo Gossau absolut in Schlagdistanz.

Gute Ausgangslage für den Rest der Saison

Wie wichtig der Sieg am Samstag war, zeigen die weiteren Partien am Abend. Die abstiegs­gefährdete SG TV Solothurn konnte überraschend den Tabellenvierten Handball Endigen schlagen und auch Steffisburg siegte etwas überraschend gegen die Favoriten aus Gossau.

Der Klassenerhalt für den TV Möhlin ist damit noch nicht in trockenen Tüchern, aber aufgrund des Spielplans – unter anderem treffen die beiden Verfolger Steffisburg/Solothurn noch im Direktduell aufeinander – befindet sich der TV Möhlin in einer komfortablen Ausgangslage. Am kommenden Samstag trifft das Team auswärts auf Stans.