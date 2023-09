Handball TV Möhlin zieht auswärts zum Saisonauftakt in Winterthur den Kürzeren – die Gründe Die NLB-Handballer des TV Möhlin verlieren im ersten Spiel der Saison auswärts gegen die SG Yellow/Pfadi Espoirs mit 27:23. Die Fricktaler scheiterten zu Beginn oftmals am Torhüter des Gegners – und liefen von Beginn an einem Rückstand hinterher.

Zum Auftakt der Saison ging es für die NLB-Handballer des TV Möhlin nach Winterthur. Die beiden letztjährigen Tabellennachbarn lieferten sich ausgeglichene zehn Startminuten. Danach zog Winterthur bis zur 20. Minute auf 12:6 davon. Grund dafür waren in erster Linie die Paraden von Schlussmann Kusnandar im Winterthurer Tor, der immer wieder freie Würfe der Möhliner parierte sowie die Agilität der jungen Winterthurer.

Der TV Möhlin wollte nach der Pause die Partie drehen, konnte das Blatt aber nicht mehr wenden. Bild: Andrea Roth

Auf der Gegenseite hatte die Abwehr des TV Möhlin rund um Tormann Benjamin Blumer nur wenig Zugriff auf die wendigen, spielfreudigen Winterthurer Angreifer. Die Fricktaler fanden kein Mittel gegen die langen Angriffe des Gegners. In den letzten zehn Minuten vor dem Pausenpfiff vergaben die «Espoirs» ihrerseits aber freie Abschlüsse und verwarfen einen Penalty, was den TV Möhlin mit gesteigerter Abwehrleistung auf 13:11 aufholen liess.

Frühe Zeitstrafen für die Fricktaler

Über eine nochmals deutlich aktivere Abwehr wollte das von Coach Zoltan Majeri taktisch akribisch genau auf den Gegner abgestimmte Team die Partie nach der Pause drehen. Obwohl dies teilweise gut gelang, enteilten die flinken Winterthurer den Fricktalern immer wieder. Unsaubere Abwehraktionen führten so zu zwei frühen Zeitstrafen gegen die Fricktaler. Dies nahm der erstarken Verteidigung in der Folge etwas den Wind aus den Segeln und zehrte an den Kräften. Statt einer Aufholjagd vergrösserte Pfadi den Vorsprung knapp zehn Minuten nach dem Wiederanpfiff auf fünf Tore zum 19:14.

Nun hatten aber auch das Team aus Winterthur eine Schwächephase. Eine Zeitstrafe, zwei verlorene Bälle und eine phasenweise weniger starke Torhüterleistung nutzte Möhlin eine Viertelstunde vor Schluss zum erneuten Anschluss auf zwei Tore. Während sich Winterthur aber wieder fing, schienen die Kräfte im Möhliner Team zu schwinden. Nach weiteren Fehlwürfen, zwei Zeitstrafen und einem vergebenen Penalty auf der Möhliner Seite, baute Winterthur den Vorsprung auf zwischenzeitlich wieder fünf Tore aus und gewann die Partie schliesslich mit 27:23.

Leidenschaft war bis zum Schluss spürbar

Die Gäste aus dem Fricktal zeigten insgesamt eine disziplinierte Leistung, die ihnen immer wieder zu freien Würfen verhalf. Leider war die Chancenauswertung klar mangelhaft, was sich schlussendlich im Resultat widerspiegelte. Positiv kann hervorgehoben werden, dass das Feuer, die Leidenschaft und der Erfolgshunger des Teams von Coach Majeri bis zur letzten Minute spürbar war.

Dieses Feuer bedarf es schon in wenigen Tagen in der Steinlihalle zu entfachen. Die nächste Partie bestreitet der TV Möhlin bereits am kommenden Samstag gegen den letztjährigen Tabellenzehnten TSV Fortitudo Gossau.

Die Ostschweizer können dabei auf den Bundesliga Rückkehrer Yannick Harder (VfL Gummersbach) sowie den Griechen Kostas Tsamesidis zählen. Sie möchten zusätzlich mit der Integration junger Spieler ihren Erfolg in der NLB sichern. Ob der TV Möhlin die Offensive der Ostschweizer in Schach halten kann, wird sich ab 19:00 Uhr in der Steinlihalle zeigen. (az)