Handball Keine Offensivpower, aber trotzdem zwei Punkte – der TV Möhlin siegt im ersten Heimspiel der Saison Der TV Möhlin gewinnt das erste Heimspiel gegen Fortitudo Gossau mit 21:17. Die Hitze der letzten Tage machte sich dabei auch in der Steinli-Halle bemerkbar. Vielleicht war das mit ein Grund, dass sich erste Ermüdungserscheinungen bereits in der Mitte der zweiten Halbzeit bemerkbar machten – und sich die Torgefahr der beiden Teams in Grenzen hielt.

Im ersten Heimspiel der neuen Handball-NLB-Saison traf der TV Möhlin auf Fortitudo Gossau. Die Ostschweizer kamen zu Beginn besser in die Partie, gingen mit zwei Treffern durch Noah Inauen und Simon Locher in Führung (2:4/5. Minute), zuletzt durch einen Gegenstoss, welcher einen technischen Fehler der Möhliner bestrafte.

Das Team von Zoltan Majeri reagierte und startete zur Aufholjagd. Stian Grimsrud, Justin Larouche und Jan Waldmeier reihten sich in die Torschützenliste ein und trafen zum 6:7 in der zehnten Spielminute. Nach dem gegnerischen Lattentreffer vom Siebenmeterpunkt glich Jonathan Ulmer, der spätere achtfache Torschütze, aus und Grimsrud brachte die erstmalige Führung in der 13. Minute herbei.

Jonathan Ulmer war mit acht Treffern bester Möhliner Schütze des Spiels. Bild: Andrea Roth

Nach einer Parade von Benjamin Blumer gegen Konstantinos Tsamesidis, dem erneuten Ausgleich durch Cornel Bucher und zwei weiteren Treffern für Möhlin, nahm Gäste-Trainer René Ullmer das Team-Time-Out.

Die Gäste versuchen viel, kommen aber nicht näher ran

Zum Auftakt in die zweite Hälfte der ersten Halbzeit hielt Blumer den Siebenmeter gegen Noah Inauen, erst der Abpraller landete im Netz. Die Gossauer erarbeiteten sich weitere gute Chancen, scheiterten aber im Abschluss dreimal am Möhliner Keeper. Dessen Vorderleute zogen danach mit einem 3:0-Lauf davon, ehe Simon Bamert auf 10:13 aus Sicht der Gäste stellte. Zuvor kam Robin Santeler für den Strafwurf gegen Tsamesidis, hielt und jubelte.

Die Gäste aus der Ostschweiz liessen sich zwar nicht abhängen, versuchten es mit dem dritten jungen Torwart Noé Hottinger, welcher bei Otmar St. Gallen unter Vertrag steht, aber das Score pendelte sich bei einer Drei-Tore-Führung für die Möhliner ein. Halbzeitresultat: 15:12.

Nur elf Treffer in der zweiten Halbzeit

Vor rund 300 Zuschauerinnen und Zuschauern ging es in die zweite Halbzeit. Von Fehlern und einigen tollen Paraden der beiden Keeper geprägt, ergaben die nächsten dreissig Minuten wenig Zählbares. Zwar verwertete Lucas Grandi den ersten Siebenmeter für Möhlin souverän und lag man wenig später mit fünf Toren vorne, aber die Torflaute dauerte danach ganze zehn Minuten an.

Die Gossauer hätten davon profitieren können, aber die Möhliner Defensive arbeitete aufmerksam, sorgte für Ballgewinne und Torhüter Blumer entschärfte beinahe nach Belieben. Es war Lucas Grandi, der in der 48. Minute zum 19:14 erhöhte. Gossaus Noé Hottinger wurde nun auch immer mehr zum entscheidenden Faktor. Mal um Mal scheiterte die Möhliner Offensive am stark parierenden Torhütertalent, das zuletzt eine Quote von 56 Prozent gehaltener Bälle notierte.

Fünf Minuten vor dem Abpfiff markierte Larouche Treffer Nummer 20 für Möhlin. Simon Locher versenkte danach den Strafwurf zum 17:20 aus Sicht von Gossau. Hottinger reagierte mit einer weiteren Parade gegen Lucas Grandi, ehe Linkshänder Larouche im nächsten Anlauf das Schlussresultat mit seinem vierten Treffer besiegelte. Am Ende reichte der erspielte Vorsprung und die Unterstützung von den Rängen für den gefeierten Sieg und zwei wichtige erste Punkte.