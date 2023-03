Handball Heimsieg gegen den Tabellenletzten: Der TV Möhlin schlägt die SG TV Solothurn nach einer packenden Schlussphase Ein personell dezimierter TV Möhlin erkämpft sich gegen den Tabellenletzten Solothurn einen Sieg. Das Spiel blieb dabei spannend bis zum Schluss – ja quasi bis zum letzten Wurf. Und das, nachdem sich die Fricktaler zwischenzeitlich eigentlich einen beruhigenden Vorsprung erarbeitet hatten.

Der TV Möhlin mit Justin Larouche (rechts) gewinnt das Heimspiel gegen Solothurn. Michi Mahrer/«Aargauer Zeitung»

Zwischenzeitlich lag der TV Möhlin im Heimspiel gegen die SG TV Solothurn mit beruhigenden fünf Toren in Führung. Am Ende aber wurde es noch einmal knapp – und zwar richtig. Doch der Reihe nach: Schon der Start entwickelte sich schleppend, erst nach zwei Minuten erzielte Destiny Oyamendan das erste Tor der Partie für Solothurn, Justin Larouche glich eine gute Minute später aus.

Nach einem verletzungsbedingten Unterbruch fanden die Solothurner besser in die Partie und übernahmen die Führung. Das Heimteam blieb indessen fast sieben Minuten lang ohne Treffer, bis Sebastian Kaiser per Doppelschlag und Jan Waldmeier vom Flügel abschlossen und den TVM wieder in Führung brachten (13. Minute).

Mehr Tempo und Bewegung in Halbzeit zwei

In der Folge ging es hin und her und schliesslich mit einem Vorsprung von 11:10 für die Fricktaler in die Pause. Torschütze des Führungstores: Abwehrspezialist Maurice Meier – dem damit nun nur noch ein Treffer fehlt bis zum 300. Tor in der NLB.

In der zweiten Spielzeit kam dann mehr Tempo, mehr Bewegung ins Spiel. Solothurn hatte in der Folge den einen oder anderen Holztreffer zu verzeichnen, derweil Möhlin durch tolle Rückraumwürfe von Justin Larouche den erstmaligen Drei-Tore-Vorsprung auf die Anzeigetafel zauberte. Alain Wenger, welcher Dennis Grana eine Verschnaufpause ermöglichte, parierte Tomas Recnicek zweimal nacheinander und nach Xavier Franceschis Treffer stand es 15:10 (37. Minute) für das Heimteam.

Die Vorentscheidung? Mitnichten. Solothurn kam mit einem 3:0-Lauf allerdings noch einmal zurück und blieb dran. Und das, obwohl der Tabellenletzte eine rote Karte gegen Destiny Oyamendan und eine Zeitstrafe gegen Matthias Widmer kassierte. Auch in der Schlussphase gelang es Möhlin nicht, vorentscheidend wegzuziehen, und so verkam das Spiel noch einmal zur Zitterpartie.

Eine packende Schlussphase

Die letzten vier Minuten im Schnelldurchlauf: 21:20 für Möhlin, Zeitspiel Solothurn, Ball an Möhlin und Fehler von Stian Grimsrud, Time-out Solothurn, Angriff misslingt, Möhlin kann angreifen, Grimsrud trifft, aber Isailovic auch, Zoltan Majeri mit der letzten Auszeit, 19 Sekunden zu spielen, Grimsrud belohnt sich nicht, Seravalli wirft den Ball Richtung Möhliner Tor – und gerade noch rechtzeitig ertönt die Sirene zum 22:21-Endstand.

«Wir haben gegen individuell starke Spieler, von welchen einige über Spielpraxis auf höherem Niveau verfügen, recht gut agieren können. Natürlich lassen wir auch klare Chancen liegen, aber als Team haben wir gut funktioniert», freute sich danach Möhlin-Trainer Zoltan Majeri über den Heimsieg, der noch in der Schlussphase am seidenen Faden hing.

Zum «Best Player» für Solothurn wurde Nikolas Isailovic mit sechs Treffern. Der 36-jährige serbische Linkshänder spielte einst bei Wacker Thun, Suhr Aarau, BSV Bern und RTV Basel, ehe er zu Solothurn wechselte. Beim TV Möhlin wurde Xavier Franceschi ebenfalls mit sechs Treffern ausgezeichnet. Der Linksaussen musste Verantwortung übernehmen, auch weil sich «Paco» Ulmer im Abschlusstraining am Vortag eine Fussverletzung zugezogen hatte.

410 Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten das Spiel in der Halle. Etwas weniger als gewohnt. Auch, weil zur gleichen Zeit die Finalspiele des Regiocups in Magden ausgetragen wurden. Der TV Möhlin bleibt mit dem Sieg im Tabellenmittelfeld auf Rang fünf. Kommendes Wochenende treffen die Fricktaler auswärts auf die SG GC Amicitia/HC Küsnacht. Am 2. April um 16 Uhr steht das Heimspiel gegen die Kadetten Espoirs an.